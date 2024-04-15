İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar

İran'ın İsrail'e yönelik yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracının fırlatılmasını içeren misilleme saldırısının, ABD'li yetkililerin beklediğinin "en üst noktasında" olduğu ifade edildi.

"AMAÇ YOK ETMEK VE KAYIPLARA NEDEN OLMAK"

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi.

"100 BALİSTİK FÜZE BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE İSRAİL'E ULAŞTI"

Yetkililer, İran'dan gelen en az 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakikalık uçuş süresiyle aynı anda havada olduğunu söyledi.

BİDEN SALDIRI SÜRECİNİ GERÇEK ZAMANLI OLARAK İZLEDİ

Biden ve üst düzey yetkililer, Beyaz Saray Durum Odası'nda ateş etme ve müdahale girişimlerini gerçek zamanlı olarak izledi. Yetkililer, füze savunma çabalarının başarılı olduğunu gördüklerinde odada "rahatlama" yaşandığını söyledi.