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İngiltere'de zincir marketler enflasyona karşı indirim anlaşması yaptı

Son 30 yılın en yüksek enflasyon rakamının görülmesinin ardından İngiltere'de zincir marketler anlaşma yaptı ve yaklaşık 500 üründe yüzde 13 indirim yapıldı ve bu fiyatlar yıl sonuna kadar sabitlendi.

İngiltere'de zincir marketler enflasyona karşı indirim anlaşması yaptı
Kamusaati
Kamusaati
29 Nisan 2022 Cuma 10:11

Enflasyon, tüm dünyada konuşulan ve tartışılan bir sorun haline geldi.

Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bile 1 numaralı gündemi yüksek enflasyon.

Kimi son 40 yılın kimi son 30 yılın enflasyon rekorlarını kırmaya başladı.

Türkiye'de de enflasyon yüksek seviyelerde.

Enflasyonun düşürülmesi için çabalar sürerken bazı zincir marketlerin fiyatlarda oynama yaptığı iddiaları gündemde.

İngiltere'deki zincir marketler Türkiye'deki zincir marketlere örnek olacak bir uygulama başlattı.

Hayat pahalılığına karşı mücadele

İngiltere'nin en büyük zincir marketleri enflasyona karşı anlaşmaya gitti ve yaklaşık 500 üründe yüzde 13 indirim yaptı.

Anlaşmaya göre bu fiyatlar yıl sonuna kadar sabit tutulacak.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan market zinciri Asda’nın ortaklarından Mohsin Issa, "Artan hayat pahalılığı karşısında hane halkının bütçesinin daraldığının farkındayız. Bu zor zamanda müşterilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Enflasyon yüzde 7

İngiltere'de enflasyon son 30 yılın rekorunu kırarak yüzde 7 seviyesine geldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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