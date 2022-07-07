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İncesu Belediyesi 5 İşçi Personel Alımı Yapacak

Kayseri İncesu İmar, Garson, 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 8 Temmuz 2022, İncesu Marina Personel alımı 2022, Kayseri İncesu Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, İncesu Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

İncesu Belediyesi 5 İşçi Personel Alımı Yapacak
Kamusaati
Kamusaati
07 Temmuz 2022 Perşembe 00:47

İncesu Belediyesi İmar Aş 5 Personel Alımı Yapacaktır. Başvuru belgesi ve ilana başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. Şartları Tutan Adaylar İncesu Belediyesine Şahsen Başvuru Yapacaktır. Son Başvuru Tarihi 8 Temmuz 2022 Cuma günü öğlen mesai bitimine kadar başvuruları yapabilirler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İNCESU BELEDİYESİ #personel alımı
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