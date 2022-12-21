İmamoğlu, eşiyle yediği akşam yemeğinin görüntülerinin paylaşılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Mobese kültürünün devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte yediği akşam yemeğinin görüntüsünün Twitter'da paylaşılmasına ilk kez yanıt verdi. İmamoğlu, "Hiç ahlaklı bir paylaşım değil. Tamamen geçen sene başlattıkları mobese kültürünün bir devamı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla yediği akşam yemeğinin görüntülerini Twitter hesabından, "Rabbi yesir" notuyla paylaştı. Gündem olan görüntülere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk kez yanıt geldi.

"HİÇ AHLAKLI BİR PAYLAŞIM DEĞİL"

Cumhuriyet'ten Ebru Birçak Edebali'ye konuşan İmamoğlu, "Hiç ahlaklı bir paylaşım değil. Tamamen geçen sene başlattıkları 'mobese kültürünün' bir devamı" diyen İmamoğlu, "İnsanların kişisel yaşamlarını deşifre etmek, millete bir şekilde kötüymüş gibi göstermek... Kötü de bir ortamımız da yok zaten şeffaf bir yaşamımız var. Belki de 3-4 ayda bir baş başa yemek yeme fırsatı bulduğum eşimle, baş başa geçirdiğim bu anı bir şekilde çekip oradan anlamlar yüklemek çok ahlaki değil" ifadelerini kullandı.

"YARADAN DA VAR"

İmamoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ama zaten bizi şaşırtan bir durum da değil. İnsanın yüzünü, tavrını, kalbini hakkını veren kullar da var, Yaradan da var. O tür insanlar bizimle ilgili istedikleri kadar yorum yapsınlar, onu bozamazlar."

"KARŞISINDAKİNİN EŞİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Öte yandan Taha Hüseyin Karagöz tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karagöz, "Dün geceden beri herkes eteğindeki taşı döktü; Murat Ongun açıklayana kadar karşısındakinin eşi olduğunu bilmiyorduk. Ki bizi ilgilendirmez. Yüzünde 'rabbi yessir görüyorum' sözlerine, Yasin okumalara, camideki pozlara alkış tutanlarla bu kareye tepki gösterenler aynı kişiler" dedi.

MOBESE OLAYI

İstanbul'a yoğun kar yağışının gerçekleştiği 24 Ocak 2022 tarihinde, Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yediği akşam yemeği tepkileri de beraberinde getirmişti. İş yemeği ile ilgili MOBESE görüntüleri basında yer almıştı. İmamoğlu, görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.