İlk T-70 tipi helikopter, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi… Helikopter, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapacak.

Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi…

T-70 tipi helikopterin teslimatına ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapacak

Paylaşımda, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı Konya’daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda su takı töreniyle karşılandığı duyuruldu.

T-70 Genel Maksat Helikopteri

TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen 109 adet T-70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya teslim edilecek.

Buna göre T70’ler Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü emrine verilecek.

TUSAŞ ve Aselsan iş birliği

Ana yüklenici TUSAŞ; T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini, Aselsan; temel aviyoniklerin geliştirilmesi, entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS), TEI; T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecek.

Yurt içi ihtiyaçları karşılayacak

Türk Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’nin genel maksat helikopter ihtiyacını karşılanmış olacak ve Türk endüstrisi, askeri ve sivil alanlarda yurt içi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacak.

Lisans altında yerli üretim

109 adet T-70 genel maksat helikopteri, lisans altında yurt içinde üretilerek özgün tasarımlar ile millileştirildi.

Helikopter gövdesi, paller, iniş takımı, dişli kutuları ve uçuş kontrol parçaları, kokpit aviyonikleri ve T700-TEI-701D motoru yurt içinde üretiliyor.

Milli modüler aviyonik mimari

Yerli modüler aviyonik mimari ve yazılım kabiliyeti ile farklı ihtiyaçlara cevap veren esnek sistem çözümü sunuluyor.

Mimaride; provizyonlar, genişleme opsiyonları ve yeterli işlemci-hafıza potansiyeli mevcut.

Yerli uçuş yazılımı sayesinde aviyonik entegrasyonlar için dışa bağımlılık azaltıldı.

Yerli gelişmiş elektronik karşı tedbir sistemleri entegrasyonu kapsamında radar, lazer ve ısı güdümlü tehditler için gelişmiş kendini koruma özelliği ile T-70’lerde yüksek harekât kabiliyeti de yer alıyor.

Entegre lojistik destek

Yerli üretim ve bakım-onarım kabiliyeti ile helikopterlerin ömür devri boyunca ihtiyaç duyulacak lojistik destek hızlı ve maliyet etkin şekilde sağlanacak.