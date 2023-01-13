Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

İlk T-70 tipi helikopter, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi… Helikopter, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapacak.

İlk T-70 tipi helikopter, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Kamusaati
Kamusaati
13 Ocak 2023 Cuma 17:39

Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi…

T-70 tipi helikopterin teslimatına ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapacak

Paylaşımda, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı Konya’daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda su takı töreniyle karşılandığı duyuruldu.

T-70 Genel Maksat Helikopteri

TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen 109 adet T-70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 6 farklı kullanıcıya teslim edilecek.

Buna göre T70’ler Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü emrine verilecek.

TUSAŞ ve Aselsan iş birliği

Ana yüklenici TUSAŞ; T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini, Aselsan; temel aviyoniklerin geliştirilmesi, entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS), TEI; T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecek.

Yurt içi ihtiyaçları karşılayacak

Türk Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’nin genel maksat helikopter ihtiyacını karşılanmış olacak ve Türk endüstrisi, askeri ve sivil alanlarda yurt içi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacak.

Lisans altında yerli üretim

109 adet T-70 genel maksat helikopteri, lisans altında yurt içinde üretilerek özgün tasarımlar ile millileştirildi.

Helikopter gövdesi, paller, iniş takımı, dişli kutuları ve uçuş kontrol parçaları, kokpit aviyonikleri ve T700-TEI-701D motoru yurt içinde üretiliyor.

Milli modüler aviyonik mimari

Yerli modüler aviyonik mimari ve yazılım kabiliyeti ile farklı ihtiyaçlara cevap veren esnek sistem çözümü sunuluyor.

Mimaride; provizyonlar, genişleme opsiyonları ve yeterli işlemci-hafıza potansiyeli mevcut.

Yerli uçuş yazılımı sayesinde aviyonik entegrasyonlar için dışa bağımlılık azaltıldı.

Yerli gelişmiş elektronik karşı tedbir sistemleri entegrasyonu kapsamında radar, lazer ve ısı güdümlü tehditler için gelişmiş kendini koruma özelliği ile T-70’lerde yüksek harekât kabiliyeti de yer alıyor.

Entegre lojistik destek

Yerli üretim ve bakım-onarım kabiliyeti ile helikopterlerin ömür devri boyunca ihtiyaç duyulacak lojistik destek hızlı ve maliyet etkin şekilde sağlanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
6'lı masanın kafa karıştıran yol haritası
6'lı masanın kafa karıştıran yol haritası
0
AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama: Bizden bir tarih istemeyin
AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama: Bizden bir tarih istemeyin
0
Gram Altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 14 Ocak Cumartesi 2023
Gram Altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 14 Ocak Cumartesi 2023
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.