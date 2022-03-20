İhtiyaç Sahiplerine 300 TL Ramazan Bayramı Yardımı

Ramazan Bayramı Yardımı başvurusu nereden nasıl yapılır?, Ramazan Bayramı Yardımı kaç lira, kimlere verilecek, 300 TL Para Yardımı Ne Zaman Ödenecek
Kamusaati.com olarak Ramazan Bayramı’nda az da olsa ihtiyaçlarına destek olmak istediğimiz 2 kişiye 300 TL’lik nakdi para yardımı yapacağız.
Kamusaati 300 TL Yardıma Nasıl Başvurabilirim?
Yardım almak isteyenler yorum kısmına
- Adsoyad
- E-posta adresi
- Telefon numarası
Bilgilerini girerek başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuru yapan ihtiyaç sahiplerinden herhangi bir şart aranmamaktadır.
300 TL Para Yardımı Ne Zaman Ödenecek
14.03.2022 tarihinde başlayacak yardım kampanyası 21.03.2022 tarihinde tamamlanacaktır. Başvuru yapanlar arasından 2 kişi belirlenerek 25.03.2022 tarihinde banka hesaplarına ödemeler gönderilmiş olacaktır.
300 TL Para Yardımı Kaç Kişiye Ödenecek?
Başvurular arasından seçilecek 2 vatandaşımıza 300 TL para yardımı yapılacaktır.
YARDIMA BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN TAKİPÇİLERİMİZ ALTTAKİ YORUM KISMINA BAŞVURU YAPABİLİRLER!!!
mhmtcnylmz2626@gmail.com