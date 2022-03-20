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İhtiyaç Sahiplerine 300 TL Ramazan Bayramı Yardımı

Ramazan Bayramı Yardımı başvurusu nereden nasıl yapılır?, Ramazan Bayramı Yardımı kaç lira, kimlere verilecek, 300 TL Para Yardımı Ne Zaman Ödenecek

İhtiyaç Sahiplerine 300 TL Ramazan Bayramı Yardımı
Ömer
Ömer
20 Mart 2022 Pazar 14:24

Kamusaati.com olarak Ramazan Bayramı’nda az da olsa ihtiyaçlarına destek olmak istediğimiz 2 kişiye 300 TL’lik nakdi para yardımı yapacağız.

Kamusaati 300 TL Yardıma Nasıl Başvurabilirim?

Yardım almak isteyenler yorum kısmına

  • Adsoyad
  • E-posta adresi
  • Telefon numarası

Bilgilerini girerek başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuru yapan ihtiyaç sahiplerinden herhangi bir şart aranmamaktadır.

300 TL Para Yardımı Ne Zaman Ödenecek

14.03.2022 tarihinde başlayacak yardım kampanyası 21.03.2022 tarihinde tamamlanacaktır. Başvuru yapanlar arasından 2 kişi belirlenerek 25.03.2022 tarihinde banka hesaplarına ödemeler gönderilmiş olacaktır.

300 TL Para Yardımı Kaç Kişiye Ödenecek?

Başvurular arasından seçilecek 2 vatandaşımıza 300 TL para yardımı yapılacaktır.

YARDIMA BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN TAKİPÇİLERİMİZ ALTTAKİ YORUM KISMINA BAŞVURU YAPABİLİRLER!!!


Kaynak: Kamu Saati Özel
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Gülseren Yılmaz - 5 saat önce
05352677894

mhmtcnylmz2626@gmail.com
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Murat karagüzgil - 5 saat önce
05345245850 ruzgarkuzeykarahuzgil@gmail.com
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Mehmet arslan - 5 saat önce
Ramazan yardımı almak istiyorum
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ibrahim rajab - 5 saat önce
Bana lazim
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Sezgin yanık - 5 saat önce
Ramazan yardımı almak istiyrumn
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Göksel yilmaz - 4 saat önce
Yardım başvurusu yapmak istiyorum ihtiyacım var
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Mustafa subaşı - 4 saat önce
Ramazan yardımı istiyorum
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Adil Aykutalp - 4 saat önce
İki çocuk okutuyorum biri üniversite biri lise iki aydır çalışmıyorum insaatciyim İBB den destek alıyorum teşekkürler.0533 230 30 99
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