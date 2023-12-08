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İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP denetimi sona erdi! Haluk Levent: Alnımızın akıyla süreç tamamlandı

İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP denetimi sona erdi! Haluk Levent: Alnımızın akıyla süreç tamamlandı

İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP denetimi sona erdi! Haluk Levent: Alnımızın akıyla süreç tamamlandı
Admin
Admin
08 Aralık 2023 Cuma 11:40

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından AHBAP hakkında başlatılan denetleme tamamlandı. Ahbap Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, denetim süreci ile ilgili "Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı" dedi.

6 Şubat Depremi'nin ardından toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan ve hedef gösterilen AHBAP'la ilgili denetleme başlatılmıştı. AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, sürecin tamamlandığını ve bağışçılarını mahcup etmediklerini dile getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DENETİMİ BİTTİ

Türkiye'yi sarsan Asrın Felaketi'nde deprem bölgesinde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren AHBAP Derneği ve derneğin başkanı Haluk Levent, toplanan bağışlar nedeniyle hedef gösterilmişti. AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan denetlemenin bittiğini bildiren Levent, "Alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik" dedi.

Levent paylaşımında şunları söyledi;

"ALNIMIZIN AKIYLA BU SÜREÇ TAMAMLANMIŞ OLDU"

"6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için AHBAP'a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı.

Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik.

İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize.

Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, @AFADBaskanlik ve valiliklerimize, iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz."

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