İçişleri Bakanlığı 2023 Yılı Doğum ve İsim İstatistikleri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce araştır ma verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

8 BİN YUSUF, 13 BİN ZEYNEP BEBEK POPÜLER OLDU!

Bu Yıl Erkeklerde Alparslan Kızlarda Zeynep İlk Sırada En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

EN ÇOK KULLANILAN 2023 YILI İSİMLERİ MEHMET VE FATMA

Türkiye genelindegeçtiğimiz yıl içerisinde de erkeklerde en fazla 1'inci isim 2 milyon 737 bin 31 ile 'Mehmet' ismi oldu.

Mehmet'i 2 milyon 68 bin 92 ile 'Mustafa' ve 1 milyon 724 bin 223 ile 'Ahmet' ismi devam ettirdi.

Kadınlarda en çok tercih edilen ad ise 2 milyon 678 bin 292 ile Fatma oldu.

Bu ismi 2 milyon 33 bin 814 ile 'Ayşe' ve 1 milyon 594 bin 873 ile 'Emine' ismi takip etti.

Erkeklerde bu isimleri, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan ismi takip etti.

BU İSİMLER NADİREN KULLANILIYOR SADECE BİR KİŞİDE VAR

Bazı isimler ise sadece bir kişide mevcut oluyor. Bunlar arasında 2023 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal, Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.

Çift isim olarak da Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan adları listede yer aldı.