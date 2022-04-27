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İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran (Kadıköy–1992) isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.

İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı!
Kamusaati
Kamusaati
27 Nisan 2022 Çarşamba 21:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran (Kadıköy–1992) isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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