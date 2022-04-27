İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda üstü kapalı olarak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenmiş ve "Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" demişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen kesimler ayakta alkışlamış, kapıda tebrik kuyruğuna girmişti. Yandaşlarının gazını alan Kılıçdaroğlu, bites yükselterek "Yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun." ifadeleriyle İmamoğlu ve Yavaş'a net bir mesaj verdi.