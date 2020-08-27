0
0
0
0
0
0
0
0

İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 1 milyon 149 bin liralık Nutuk bastırılacak. Sözleşme 12 Ağustos'ta taraflar arasında imzalandı.

İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu
27 Ağustos 2020 Perşembe 12:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.

İBB nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu #1

İBB nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu #2

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber