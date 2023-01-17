İBB logolu araçta 112 kilo uyuşturucu madde bulundu

Son aylarda yapılan zamlar sonrasıda çok pahalı hale gelen kişisel ijtiyaçlarımızdan Cep teledonu almak isteyen vatandaşlar Ucuz Yoldan Nasıl Cep Telefonu Alabilirim?, Ucuz Yoldan Cep Telefonu Nereden Alınır?, Kaçak Cep Telefonu Kullanmanın Ne Gibi Zararları Vardır? gibi konuları araştırmaya devam ediyor bizde sizin için bu konu hakkında biraz araştırmak yaptık...