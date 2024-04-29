0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
159
Mal varlığı
Mal varlığı
0

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
Admin
Admin
29 Nisan 2024 Pazartesi 13:03

Hamas'ın mücahitler grubu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediklerini belirterek, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN "HAMAS" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini tekrar ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, Filistin'de İsrail'e karşı savaşan Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendirdiklerini belirtti.

HAMAS İSRAİL'DE BİZİ ÇOK ÜZEN BİR SALDIRIYA İMZA ATTI"

Gazze'de katliam yapan İsrail'i de eleştiren İmamoğlu şunları söyledi: "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor.

"FİLİSTİNLİLERİN VAHŞİCE BASKI ALTINDA TUTULMASINA DERHAL SON VERİLMELİ"

Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAMAS BİR KURTULUŞ VE MÜCAHİTLER GRUBUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının ekim ayında yaptığı açıklamada, Hamas için, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
0
Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
0
Bakan Yerlikaya: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlama güzergahları arasında değil
Bakan Yerlikaya: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlama güzergahları arasında değil
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.