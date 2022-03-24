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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine tıpatıp benzeyen istasyon çalışanına verdiği tepki güldürdü

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, benzinlikte arabasını yıkayan istasyon çalışanını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetti. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan gence, İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. İmamoğlu'nun koyduğu emoji, görenleri güldürdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine tıpatıp benzeyen istasyon çalışanına verdiği tepki güldürdü
Ömer
Ömer
24 Mart 2022 Perşembe 21:56

İstanbul'da ikamet eden Dağlar Yiğit isimli genç, arabasına benzin aldıktan sonra yıkanmasını da istedi. Bu sırada arabayı yıkamaya gelen istasyon çalışanının İBB Başkanı İmamoğlu'na çok benzediğini gören Yiğit, anı ölümsüzleştirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yiğit, ardından çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın üzerine ise, "Teşekkürler İmamoğlu" notunu düşerek İBB Başkanı'nı etiketledi.

CEVAP GECİKMEDİ

Gencin bu paylaşımına İmamoğlu'nun cevap gecikmedi. Fotoğrafın altına emoji bırakan İmamoğlu'nun bu tepkisi, görenleri güldürdü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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