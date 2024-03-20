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Mal varlığı
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İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Yerel seçimlere günler kala adaylar mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" diye Cumhur İttifakı'nın İBB adayı da kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
20 Mart 2024 Çarşamba 18:53

Murat Kurum'un Ankara Çankaya'da kendi adına bir evi, Şengül Kurum'un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ'da bir evi, yine İstanbul Kağıthane'de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunduğu görüldü.

PARA VE MENKUL KIYMETLER BİLGİLERİ

Öte yandan Kurum'un para ve menkul kıymetler bilgilerinde ise 200 bin TL, 55 bin dolar ve 40 bin Euro'su olduğu bildirildi.

ALTIN VE MÜCEVHERAT

Altın ve mücevherat bölümünde ise, eşi Şengül Kurum'un üzerine 1 milyon 910 bin TL değerinde muhtelif altın ve takı, oğlu Mehmet Kurum üzerine 381 bin TL değerinde muhtelif altın, kızı Zeynep Kurum üzerine 504 bin TL değerinde, ve diğer kızı Hatice Zehra Kurum üzerine de 538 bin TL değerinde muhtelif altın kayıtlı olduğu görüldü.

İşte Murat Kurum'un mal varlığı:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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