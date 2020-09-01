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Hulusi Akar: Testi pozitif çıkanı askere almıyoruz

Akar, koronanın celp işlemlerine etkisini anlatarak "Haziran celbinde 176 bin kişiye, ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı ve bunlar askere alınmadı" dedi.

Hulusi Akar: Testi pozitif çıkanı askere almıyoruz
01 Eylül 2020 Salı 00:38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüste 2. dalga ihitimaline karşı  açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın başlıca gündemi ise koronavirüsün celp işlemlerine etkisiydi.

Tüm tedbirlerin TSK içinde duyurulduğunun, eksiksiz ve aksaksız şekilde uygulanmaya başlandığının altını çizen Akar, şu ana kadar koronavirüs için 500 binden fazla test yaptıklarını dile getirdi.

Gelecek dönemde ikinci bir koronavirüs dalgasının yaşanma riski olduğunu anımsatan Hulusi Akar, bu konuda da olumsuzluk yaşamamak için gerekli tedbirleri aldıklarını, gayret gösterdiklerini bildirdi.

ASKER UĞURLAMALARI

Bakan Akar, asker uğurlamalarını, mülki makamlarla ve askerlik şubeleriyle iş birliği içinde yakinen takip ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Gençlerimiz, askere gelmeden önce böyle bir eyleme girmeyeceklerine ilişkin taahhütte bulunuyorlar. Sadece kendi hayatlarını değil, silah arkadaşlarının hayatını da tehlikeye sokacaklarını kendilerine anlatıyoruz. Askerin kutlamasının operasyonlar, eğitim, tatbikatlar olduğunu, kutlamaların oralarda yapılacağı izah ediyoruz.

Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı, inşallah bundan sonra da olmayacak. Olanlarla da ilgili arkadaşlarımızı ikaz ediyoruz. Yapanlar olursa da kıtalarına gittiklerinde de arkadaşlarımız, telkinlerini, tavsiyelerini, eğitimlerini sürdürecekler."

Hulusi Akar: Testi pozitif çıkanı askere almıyoruz #1

 

"TESTLERİ POZİTİF ÇIKANLARI ASKERE ALMIYORUZ"

Celp işlemleri kapsamında askere alınacak gençlere, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları mutabakat çerçevesinde PCR testi yaptırdıklarını anımsatan Akar, "Testleri pozitif çıkanları askere almıyoruz, erteliyoruz, bedelliler dahil. Bu şekilde Silahlı Kuvvetler bünyesine, kışlalara herhangi pozitif kişi girmemesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, subay ve astsubayları koronadan korumak amacıyla akşam evlerine gitmemelerini de içeren birtakım tedbirler uygulandığını bildirerek, operasyonlara katılmayan personel de dahil önlemlere uyulmasının önemini vurguladı.

Celp dönemlerinde yapılan test sayılarını paylaşan Akar, "Haziran celbinde 176 bin kişiye, ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı. Bunlar askere alınmadı. Bedellilerden 15 bin 500 kişiye test yapıldı, 66 pozitif çıktı, bunların askerliği ertelendi." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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