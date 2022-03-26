Hükümetten Heyecanlandıran Açıklama! Asgari Ücret İçin Ek Zam Olacak mı?

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde hem döviz kurlarında hem altın piyasasında yaşanan ani yükselişler, gündelik hayatta satın alınan hizmetlere hem de diğer ürünlere yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep olmuştu.

2021 yılının sonunda ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler sebebi ile TL’nin döviz kurları karşısında giderek değer kaybı yaşaması ve buna bağlı olarak da vatandaşların alım güçlerinin düşerek temel ihtiyaçlarını karşılarken bile zorlanmaları, yeni dönem asgari ücretinin bu zamana kadar görmediği zam oranını görmesini sağladı.

Aralık ayının ikinci haftası içerisinde yetkili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen yeni dönem asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 asgari ücretinin yüzde 50,51 oranında zamlanacağına ve böylelikle de yeni dönem asgari ücretinin 4 bin 253 TL 50 kuruşa yükseleceğini ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönem asgari ücret tutarını, vatandaşın beklediğinden çok daha üst oranlarda açıklaması toplum içerisinde konuya ilişkin mutluluğun yaşanmasına sebep oldu. Ancak vatandaşların mutluluğu, yeni döneme girilmesi ile altın piyasasının ve döviz kurlarının tekrar dalgalı hareketler sergilemeleri ve buna bağlı olarak enerjiden gıdaya, emlaktan otomotive birçok sektörde yeni zamların yapılması sebebi ile kısa sürdü.

Yeni dönem ile birlikte yaklaşık bir aydır süren Rusya- Ukrayna savaşının ortaya çıkması ve FED faiz kararlarının küresel piyasaları direkt olarak etkilemesi, gündelik hayat şartlarını günden güne daha da zorlamaya başladı. Bu noktada alım güçleri iyice düşen vatandaşlar, nasıl geçineceklerini, temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünürlerken umutlandıran açıklama, AK Partili yetkililerden geldi. Yapılan açıklamalar, asgari ücretin bir kez daha zam yapılacağının düşünülmesini sağladı.

AK Parti Grup Başkanvekili’nden Asgari Ücret Zammı Sinyali!

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni dönemde asgari ücrete ikinci bir zammın gelebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Özkan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Daha önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Mevcutta yürütülen mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir kez zam yapılabiliyor. Ancak bu durumu değiştirmeye yönelik kararlar almak mümkün. Uygun gördüğümüz durumda, vatandaşı enflasyona ezdirmemek amacı ile bir yılın dolmasını beklemeden asgari ücrete bir zam daha yapabiliriz.”

Bir süredir kulislerde dolaşan asgari ücrete yönelik ikinci bir zammın yapılacağı haberi, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı olumlu açıklamalar ve en son da geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından yapılmış olan açıklamalar ile nerede ise doğrulanmış oldu. Eski Ekonomi Bakanı ve şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi olan Nihat Zeybekçi de yeni dönemde asgari ücrete yapılacağı sıklık ile gündeme gelen ikinci zamma yönelik açıklamalarda bulundu. Zeybekçi, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “Gerekir ise yıl ortasında mevcut asgari ücret bir daha incelenmeli ve ikinci bir zam yapılmalıdır.”

Haziran Ayına İşaret Edildi!

Daha önce AK Partili yetkililer tarafından yapılmış olan asgari ücret zammı açıklamalarından sonra bugün AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru da konuya ilişkin tarih vererek açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Abdullah Doğru, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımızın gıdaya ulaşmalarında ne Cumhurbaşkanımız ne de hükümetimiz en ufak bir problemin çıkmasına müsaade etmeyecek. İşçilerimize, asgari ücret çalışanlarına, emeklilere ve memurlarımıza sene başında maaş zammı yaptık. Ancak bu zamlar, artan fiyatlar karşısında eridi. Şimdi, bu zamlardan çok daha fazlasını yapacağız. Enflasyon kimseyi ezemeyecek. Yapılacak olan değişiklikleri Cumhurbaşkanımız haziran ayında duyuracak.”