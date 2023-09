Horasan Belediyesi Personel Alımı 2023 İş ilanları ve İş Başvurusu

Erzurum Horasan Belediyesi çok sayıda personel alımı, işçi alımı, memur alımı ve Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı gerçekleştirecek, Horasan Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Erzurum ili Horasan Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği yükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şatları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tama zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı 1 Mimar TH 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Mimarlık programından mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek

/Kadın P3 En az 70 Puan 2 Eğitmen GİH 4 1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme veya İktisat bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek

/Kadın P3 En az 60 Puan 3 Tekniker TH 10 1 -Ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Radyo ve Televizyon programcılığı, Basın ve Yayıncılık bölümleri programlarından herhangi birinden mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Erkek

/Kadın P93 En az 60 Puan 4 Sağlık Teknikeri SH 7 1 -Ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Erkek

/Kadın P93 En az 60 Puan 5 Mühendis TH 8 3 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat veya Çevre Mühendisliği programından mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek

/Kadın P3 En az 55 Puan