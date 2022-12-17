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Hırvatistan, Fas'ı mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nda 3. oldu

Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Hırvatlar, 1998'den sonra ikinci kez Dünya Kupası'nda 3. olma başarısı gösterdi.

Hırvatistan, Fas'ı mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nda 3. oldu
Kamusaati
Kamusaati
17 Aralık 2022 Cumartesi 20:50

Dünya Kupası üçüncülük maçında, yarı finalde Arjantin'e kaybeden Hırvatistan ile Fransa'ya mağlup olan Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan, 2-1 kazandı.

Karşılaşma oldukça tempolu başlarken Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol ile 1-0 öne geçti. Bu gole 2 dakika sonra cevap veren Fas, 9. dakikada Dari ile eşitliği sağladı. 42. dakikada ise Orsic, Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Hırvatistan, Fas'ı yenerek Dünya Kupası'nda 3. oldu.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macerasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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