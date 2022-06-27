HGS Bakiye ve Borç Sorgulama nasıl yapılır?, HGS Olmadan Geçiş Yaptım Ne Yapmalıyım?

HGS Nereden Alınır?, HGS Borç Sorgulama nasıl yapılır?, HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?, HGS Cezası Nasıl Ödenir?, HGS Cezası Nereye Ödenir?, HGS Olmadan Otoyoldan Geçiş, HGS Olmadan Osmangazi Köprüsü’nden Geçiş, HGS Yükleme Nasıl Yapılır?, HGS Alma, HGS Almak İçin Ne Gerekiyor?, HGS Ödeme, HGS İletişim Tüm Detaylar burada..

HGS olmadan geçiş yaptıysanız muhtemelen bu yazıyı okumak için bu sayfayı açtınız hiç merak etmeyin yazımızda sizin - ne yapmalıyım? sorusuna a dan z ye tüm cevapları burada bulabilirsiniz merak etmeyin korkulacak bir şeyin olmadığını öncelikle size belirtelim. Ama geçiş yaptıktan sonra 15 gün içerisinde mutlaka HGS kartı başvurusu yapmanız gerektiğinin de altını çizelim. Ülkemizdeki Tüm otoyol ve köprüler ücrete tabidir. Bunun içi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait HGS ya da OGS olması gerekmektedir. Türkiye'deki trafik sorununa çözüm olarak yapılan otoyollar, gideceğiniz yere çok hızlı ve rahat bir şekilde gitmeniz için yapılmıştır. Tabi ki bunun da belirli bir ücreti olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Gideceğiniz mesafeye göre sizin HGS kartınızın içerisinden otomatik olarak ücreti kesmektedir. Eğer HGS kartınız yoksa ve geçiş yaptıysanız, geçiş yaptıktan sonra 15 gün içerisinde en yakın PTT ya da anlaşmalı bankalara giderek HGS kartı başvurusu yapmanız gerekmektedir. HGS olmadan geçiş cezası ödememek için HGS kartı başvurusu yaptıktan sonra içerisine mutlaka bakiye yükleyin. HGS olmadan geçiş yaptıktan sonra HGS kartı başvurusunu yaptığınızda, aracınızın plakasına ait HGS kartınız çıkacaktır ve geçiş yaptığınız ücretler otomatik olarak kesilecektir. HGS Nereden Alınır ?

HGS Borç Sorgulama

HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

HGS Cezası Nasıl Ödenir?

HGS Cezası Nereye Ödenir?

HGS Olmadan Otoyoldan Geçiş

HGS Olmadan Osmangazi Köprüsü’nden Geçiş

HGS Yükleme Nasıl Yapılır?

HGS Alma

HGS Almak İçin Ne Gerekiyor?

HGS Ödeme

HGS İletişim

HGS Nereden Alınır?

HGS ile kaçak geçiş yapanların ilk olarak sordukları soruların başında HGS nereden alınır sorusu gelmektedir.

HGS almak için PTT şubeleri ya da hemen hemen tüm bankaların anlaşması mevcut sürekli işlemlerinizi yaptığınız bir anlaşmalı bankaya araç ruhsatıyla birlikte giderek başvuru yapıp HGS kartınızı alabilirsiniz.

HGS Borç Sorgulama

HGS borç sorgulama işlemini yapmak için öncelikle HGS geçişlerinde kaçak geçiş yapmış olmanız gerekmektedir. Kaçak geçiş yapmanız için de ya bakiyeniz olmayacak ya da HGS kartınızın olmaması gerekmektedir.

HGS borç sorgulama işlemini yapmanız için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Geçiş İhlal Sorgulama internet sayfasına girerek gerçekleştirebilirsiniz.

HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

HGS bakiyeniz ne kadar kaldı herhangi bir fikriniz yoksa, aklınıza takılan ilk soru HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır olarak bilinmektedir.

HGS bakiye sorgulama işlemini 0850 460 60 60 veya 444 1 788 numaralı telefon numaralarından birini arayarak yapabilirsiniz. Ayrıca HGS hesabınızla ilgili bakiye, geçiş bilgileri ve geçiş ihlal cezalarına ait bilgileri de http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

HGS Cezası Nasıl Ödenir?

HGS cezası nasıl ödenir konusuna gelecek olursak; HGS bakiyenizin olmaması ya da kaçak olarak geçmeniz durumunda yapmanız gereken ilk işlem geçiş yaptıktan sonra 15 gün içinde bakiyeniz yoksa bakiye yüklemeniz, aboneliğiniz yoksa abonelik işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

HGS cezası geldiği zaman, cezanın ödenmesi gerek yerler PTT ya da anlaşmalı bankalardan yapılmaktadır. Ayrıca kredi kartınız varsa HGS cezasını internet bankacılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

HGS Cezası Nereye Ödenir?

HGS cezası yediniz ve HGS cezası nereye ödenir diye sorar gibi olduğunuzu duyar gibi oluyoruz. HGS cezası yedikten sonra 15 gün içerisinde HGS kartınızın içine bakiye olduğu takdirde otomatik olarak cezasız geçiş ücretini kesmektedir.

Aksi takdirde 15 gün içinde ödenmeyen geçiş ücretleri ceza işlemine dönmektedir. Eğer HGS cezası işleme alındıysa anlaşmalı bankalar, kredi kartı ya da PTT şubelerinden yapabilirsiniz.

HGS Olmadan Otoyoldan Geçiş

HGS olmadan otoyoldan geçiş yapabilirsiniz. Ancak geçiş yaptıktan 15 gün sonra HGS aboneliği almanız gerekebilir. Eğer HGS aboneliği almadığınız takdirde cezalı olarak ödeme araç plakanıza ait adrese gelmektedir ve hiç bir şekilde itiraz etmeniz söz konusu değildir.

HGS Olmadan Osmangazi Köprüsü’nden Geçiş

HGS olmadan Osmangazi Köprüsü’nden geçiş yapmak istediğiniz zaman da aynı şartlar geçerlidir. Ancak Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücretleri biraz daha yüksektir.

HGS olmadan geçiş yaptıktan 15 gün içerisinde kesinlikle HGS aboneliği almanız ya da bakiyeniz yoksa mutlaka bakiye eklemeniz gerekmektedir. Eğer 15 gün içerisinde bu işlemleri yapmazsanız yüklü bir ceza gelmesi söz konusu olabilir.

HGS Yükleme Nasıl Yapılır?

HGS yükleme nasıl yapılır; HGS kartınızın içerisine yükleme yapmak için PTT, anlaşmalı banklardan ya da kredi kartınızda gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat işleminizi daha hızlı yapmanız için PTT bankamatiklerinden herhangi bir tanesine giderek kartsız işlem yapabilir ve sıra beklemeden işleminiz gerçekleştirmiş olursunuz.

HGS Alma

HGS nereden alınır? sorunuzun cevabı oldukça basittir. HGS almak için PTT ya da anlaşmalı bankalardan alabilirsiniz.

HGS’yi PTT ücretli vermektedir. Ancak anlaşmalı bankanızda hesabınız ya da kredi kartınız varsa HGS’yi ücretsiz vermektedir.

HGS online alınır mı? Evet HGS online alınır ve kurye ile evinize teslim edilir.

HGS Almak İçin Ne Gerekiyor?

HGS almak için bazı belgeleriniz olması gerekmektedir. Bunlar;

Bireysel olarak yapılacak başvurularda kimlik, araç ruhsatı veya fotokopisi

Şirket başvurularında temsil belgesi, araç ruhsatı ya da fotokopisi

Kiralık araçların başvurusu için kimlik, araç ruhsatı ya da ruhsat fotokopisi ve kiralık aracın sözleşmesi.

HGS Ödeme

HGS ödeme işlemi yapmak için online olarak, PTT şubelerinden ya da kredi kartınızdan yapabilirsiniz.

HGS İletişim

HGS iletişim bilgileri olarak sizlere 0850 460 60 60 veya 444 1 788 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Ayrıca HGS ile ilgini merak ettiklerinizi PTT’nin HGS Müşteri Hizmetleri adresinden de öğrenebilirsiniz.