is kazası soruları
is kazası soruları
0
mali takvim
mali takvim
0
yks puan türleri
yks puan türleri
0
Ösym Sınav Takvimi
Ösym Sınav Takvimi
0
2021 kpss
2021 kpss
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2
1

HDP'li Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma açıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Irak'ın Gara bölgesine gittiği tespit edilen Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır denildi.

HDP'li Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma açıldı!
21 Şubat 2021 Pazar 11:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber