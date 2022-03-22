Haziran veya Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? sorusuna yanıt Çalışma bakanından geldi

Son dakika haberi: Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e bu soru bir kez daha yöneltildi. Bakan Bilgin, önemli bir artış yapıldığını ifade etti. Asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapılmış, net ücret 4 bin 250 TL'ye çıkarılmıştı. İşte asgari ücrete zam ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yeni bir zam ihtimali ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, önemli bir artış yapıldığına dikkat çekti. Bakan Bilgin, tartışmaların anlamsız olduğunu belirtti.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Bakan Bilgin, 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı.

"YENİ SANAYİLEŞME MODELİ GAZİANTEP'TEN BAŞLIYOR"

Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, "Türkiye'nin yeni sanayileşme hamlesi Gaziantep'ten başlıyor. O yüzden Gaziantep'i hızla limanlara bağlamamız lazım. Kalkınmanın alt yapısı ulaştırma sistemidir. Türkiye bu günlerde ulaştırma alt yapısıyla gelecekteki sanayinin alt yapısını kuruyor. Gaziantep de sanayisindeki gelişmişliğiyle yeni modele en uygun il olarak ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM, BÜYÜME, İSTİHDAM"

Pandemi döneminde pek çok ülke sıkıntı yaşarken Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme oranı yakaladığını söyleyen Bakan Bilgin, "Son iki yılda Avrupa ve Amerika gibi güçlü ekonomiler büyük sıkıntı yaşarken Türkiye bu sıkıntılara rağmen yüzde 11 gibi bir büyüme rakamı yakaladı. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun aşama aşama düşeceğini hep beraber göreceğiz. Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolu büyümedir, istihdamdır. Türkiye'de yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep'ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Yeni istihdam modeli burada başladıktan sonra Bursa'da devam edecek ve Türkiye geneline yayılacak" şeklinde konuştu.