Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu

Maliye Eski Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden hazinenin başına geçirildi.

3. kez seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mazbatasını aldığı göreve başlama töreni sonrasında yeni kabineyi de açıkladı.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na eski bakan Mehmet Şimşek'i atadığını duyurdu.

Mehmet Şimşek, daha önce Erdoğan ile görüşmüştü

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce adı kulislerde geçmiş, birkaç kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde bulunmuştu.