0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Hayvanları otlatmak için çıktı, bozayı pençesinden kaçamadı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi

Hayvanları otlatmak için çıktı, bozayı pençesinden kaçamadı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi

Hayvanları otlatmak için çıktı, bozayı pençesinden kaçamadı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi
Admin
Admin
07 Haziran 2024 Cuma 11:29

Tunceli'de hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'ın, arama-kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan adamın ayı saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

EVE DÖNMEYİNCE YAKINLARI EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, dün Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana geldi. Hayvanlarıyla birlikte evinin olduğu bölgeden ayrılan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu.

GECE BOYUNCA DİDİK DİDİK ARANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi. Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı.

BOZAYI SALDIRISINDA ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Erdoğan'a 5 maddelik dosya hazırladı
Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Erdoğan'a 5 maddelik dosya hazırladı
0
CHP'li Kayıhan Pala: PTT emeklilere neden promosyon ödemesi yapmıyor?
CHP'li Kayıhan Pala: PTT emeklilere neden promosyon ödemesi yapmıyor?
0
Meclis konuşmasında tarikat ve cemaatleri eleştiren eski vekilin Başı Yandı
Meclis konuşmasında tarikat ve cemaatleri eleştiren eski vekilin Başı Yandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.