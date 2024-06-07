Hayvanları otlatmak için çıktı, bozayı pençesinden kaçamadı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi

Tunceli'de hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'ın, arama-kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan adamın ayı saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

EVE DÖNMEYİNCE YAKINLARI EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, dün Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana geldi. Hayvanlarıyla birlikte evinin olduğu bölgeden ayrılan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu.

GECE BOYUNCA DİDİK DİDİK ARANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi. Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı.

BOZAYI SALDIRISINDA ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.