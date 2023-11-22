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Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı

Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı

Hava sıcaklığının kışın eksi 20'yi bulduğu Erzurum'da şimdiden 600 mezar yeri kazıldı
Admin
Admin
22 Kasım 2023 Çarşamba 11:25

Erzurum'da kış aylarında donan toprak nedeniyle zorlaşan mezar kazma işlemleri şimdiden başlarken, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü iş makinesi desteğiyle 600 mezar yeri açtı. Onlarca personelin görev yaptığı çalışmalarda karla kaplı mezarlıklar ve yeni açılan mezar yerleri dronla görüntülendi.

Kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşandığı Erzurum'da, iş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açıldı.

SICAKLIK EKSİ 20 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, toprağın donması nedeniyle oldukça zorlaşan mezar kazma işlemi, sonbahar mevsiminde kış hazırlıkları kapsamında yapılıyor

600 MEZAR YERİ AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makinesi desteğiyle 600 mezar yeri açtı.

MEZAR YERLERİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Belediye personelinin de görev yaptığı çalışmalarda, karla kaplı mezarlıklar ile yeni açılan mezar yerleri dronla görüntülendi.

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