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Hatay Dörtyol Kaymakamı'ndan tepki çeken görüntüler

Denetlemeler sırasında vatandaşlara 'Nerede ulan buranın sorumlusu', 'Çakallar' sözleriyle hakaret eden Ali Murat Kayhan sosyal medyada gündem oldu.

Hatay Dörtyol Kaymakamı'ndan tepki çeken görüntüler
14 Mart 2021 Pazar 16:57

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki toplu taşıma denetimlerinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, denetlenen bir dolmuşun fazla yolcu aldığını öne sürerek çevredekilere hakaret etmeye başladı.

"NEREDE ULAN BURASIN SORUMLUSU"

Ali Murat Kayhan'ın, "Bu çakallara niye böyle yapıyorsunuz, ne biçim iş ya. Nerede ulan buranın sorumlusu. Çağırın gelsin, terbiyesiz herifler sizi ya." sözleri eleştirilerin hedefi oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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