Hangi ülkede tuvalet sonrası el yıkama oranı en yüksek? Türkiye kaçıncı sırada?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyaya yayılmasıyla birlikte, kişisel temizlik alışkanlıklarının önemine vurgu yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyaya yayılmasıyla birlikte, kişisel temizlik alışkanlıklarının önemine vurgu yapılmaya başlandı. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uzmanlar, koronavirüs ya da corona virüsünden korunmak için ellerin sabunla sıklıkla yıkanması gerektiği uyarısında bulunuyor. Peki hangi ülkede insanlar ellerini ne sıklıkta yıkıyor? Gallup International 2015 tarihli araştırmasında 63 ülkenin hijyen haritasını çıkardı. Araştırmaya göre, dünyada tuvaletten sonra ellerini sabunla yıkayanların oranının en yüksek olduğu ülke Suudi Arabistan. Türkiye 63 ülke arasında 6. sırada yer alıyor. Araştırma sonuçları, Balkanlar ve Türkiye’de el yıkama alışkanlığının diğer Avrupa ülkelerine oranla yüksek olduğunu gösteriyor. Avrupa'da tuvaletten sonra elini sabunla en çok yıkayan ülkeler sıralamasında Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin başında yer alıyor. Bosna Hersek'i yüzde 94'lük bir oranla Türkiye ve yüzde 85'le Kosova izliyor. 63 ülke arasında tuvalet sonrası el yıkama oranının en düşük olduğu ülke yüzde 23'lük bir oranla Çin. Japonya yüzde 30, Güney Kore'yse yüzde 39 ile son sıralarda yer alıyor.

Hollanda’daysa bu oranın yüzde 50 olduğu görülüyor. Hollandalıların tuvaletten sonra elini yıkama alışkanlığının diğer Avrupa ülkelerine göre daha az olduğu dikkat çekiyor.

Tuvaletten sonra elini yıkama alışkanlığının zayıf olduğu diğer Avrupa ülkeleri yüzde 57 ile İtalya, ve yüzde 60’ın biraz üstünde olan İspanya, Fransa ile Rusya.