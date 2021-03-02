Hangi İllerde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı? İşte 81 ilin koronavirüs risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona risk haritasına göre 23 ilde kısmi düşüşler yaşanırken, 58 ilde ise artış olduğu görüldü. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'dan gelen rakamların endişelendiren boyutlara ulaşması; bu kentlerde 15 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilebileceğini gündeme getirdi.