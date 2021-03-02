Hangi İllerde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı? İşte 81 ilin koronavirüs risk haritası

Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 81 ilin yenilenen koronavirüs risk haritası yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KALDIRILDI
Kontrollü normalleşme sürecine başlandığını duyuran Erdoğan, risk haritasına değinerek "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı." dedi.
SARI RENK ORTA / MAVİ RENK DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Haritada belirtilen renklere göre risk derece şu şekildedir;
• Düşük riskli (mavi)
• Orta riskli (sarı)
• Yüksek riskli (turuncu)
• Çok yüksek riskli (kırmızı)