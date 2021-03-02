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Hangi İllerde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı? İşte 81 ilin koronavirüs risk haritası

Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 81 ilin yenilenen koronavirüs risk haritası yayınlandı.

Hangi İllerde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı? İşte 81 ilin koronavirüs risk haritası
02 Mart 2021 Salı 00:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KALDIRILDI

Kontrollü normalleşme sürecine başlandığını duyuran Erdoğan, risk haritasına değinerek "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı." dedi.

SARI RENK ORTA / MAVİ RENK DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Haritada belirtilen renklere göre risk derece şu şekildedir;

• Düşük riskli (mavi)

• Orta riskli (sarı)

• Yüksek riskli (turuncu)

• Çok yüksek riskli (kırmızı)

81 ilin koronavirüs risk haritası #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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