Hamsi 40 liraya düştü, tekneler fiyat yükselsin diye balık avına çıkmadı!

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Avın ardından bollaşan hamsi fiyatları gün geçtikçe fiyatları düşmeye başlarken, bir grup hal esnafı ise Beylikdüzü Gürpınar balık halinde balıkçıların "fiyatlar yükselsin" diye denize açılmadığını öne sürdü. Esnaflar, kayıkların önünde protesto eylemi yaptı.

1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz'de de av yasağı sona ererken Akdeniz'de ise yasak 16 Eylül'de kalktı. Sezonun ilk açışının ardından hamsinin kilogram fiyatı pazarlarda 100 TL'lere kadar çıkarken, fiyatlar şu an 60 TL'ye kadar geriledi. Bunun üzerine balıkçı tekneleri fiyatların çok düştüğünü belirtip, fiyatları artırmak için balık tutmama kararı aldı. Esnaf hale gelip tekne sahiplerine tepki gösterirken, konuyla ilgili Gürpınar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSYÖN A.Ş yetkilileri ile toplantı yapan balıkçılar, istedikleri fiyatta satış olmazsa bugün de balığa çıkmayacaklarını ifade etti.

Fiyatlar yükselsin diye denize açılmıyorlar

Avın ardından bollaşan hamsi fiyatları gün geçtikçe fiyatları düşmeye başlarken, bir grup hal esnafı ise Beylikdüzü Gürpınar balık halinde balıkçıların denize açılmadığını öne sürdü. Balıkçıların hamsi fiyatlarını yükseltmesi için boykot yaptığını ve bu nedenle de balığa çıkmadıklarını iddia etti.

40 liralık hamsi 150 TL olsun istiyorlar

Halin önünden video çeken esnaf, "Görüyorsunuz kayıklar halka ucuz balık satılıyor diye protesto ediyor. Denize çıkmıyorlar, sahada balık yok. Dün hamsi bende kilosu 40 TL'ydi, bugün bana kilosunu 150 TL'ye satmamı söylüyorlar. 300 TL'ye kolisini aldığım balığı bugün 1250 TL'ye alacağımı söylüyorlar. Kaç tane esnaf bugün tezgah açamadık. Sebebi boykot yapacaklarmış" ifadelerini kullandı.

"Balık fiyatları kurtarmıyor"

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul DEMBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kul, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bazı şartlardan dolayı ekonomik olarak bizler de etkileniyoruz. Tabii ki çalışma maliyetleri bizleri de etkiliyor. Bu şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Sektör, büyük bir sektör. Baktığınız zaman dolaylı olarak 1 buçuk milyon kişiyi etkileyen sektör. Balığı avlıyoruz, getiriyoruz, tüketimde de sıkıntı yaşıyor. Arz talepte sıkıntı yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı bizim avladığımız balık fiyatlarını kurtarmıyor. Ondan dolayı birkaç gün ara verdik. Günlük maliyetlerde sıkıntı çekiyoruz. Halkımızın balığa yönelmesini de talep ediyoruz. Üreticilerden düşük çıkıyor balıklar. Piyasaya farklı yansıyabilir ama bu dengeyi bulmaya çalışıyor. Bizleri de düşünerek nasıl bir fiyat politikası izleriz, bizim de mağdur olmayacağımız şekilde, aramızda bunu değerlendiririz, değerli satabiliriz, bunun çabası içindeyiz” dedi.

İSYON: Fiyat dengesi oluşmadı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Arpa ise, şu anda yalnızca Marmara Denizi’nde hamsi avlanması yapıldığını, Karadeniz’de şu anda hamsi avlanmaya başlanmadığını kaydederek, “Geçen sene palamut vardı, bu sene palamut yok. Bütün Karadeniz tekneleri durdu. Tutulan av miktarının az, fiyatların düşük olması, maliyetlere olumsuz yansıyor. Sıcaktan dolayı yurdun her tarafına balık gönderilmesi, talebin yükselmesi de çok mümkün olmadı. Talep arttığı durumda bir pazar dengesi oluşacaktır. Denize çıkan arkadaşlarımız da masraflarını karşılayacak bir gelire kavuşacaktır. Halkımızın da şu anda en ucuz tüketeceği hayvansal gıda balık. Buna rağmen talep henüz istenen seviyeye gelmedi. Dileriz, halkımız balığın kıymetini zaten bilir, buna da en kolay şekilde ulaşır” diye konuştu.