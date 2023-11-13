Hamas'tan İsrail'in skandal iddiasına yanıt: Şifa Hastanesi'nin yönetiminde taraf değiliz

İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifinin Hamas tarafından reddedildiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu iddiaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Hamas Hareketi, "Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değiliz. Hamas'ın orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Hamas Hareketi, kendilerinin Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf olmadıklarını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurdu.

İDDİA SONRASI HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Hamas, Telegram sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililer ve ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi.

"İŞGAL GÜÇLERİ GÜNLÜK YALANLAR UYDURUYOR"

İsrail Ordusu Sözcüsüne "Nazi Ordusu Sözcüsü" nitelemesi yapılan açıklamada, işgal güçlerinin günlük yalanlar uydurduğunu bunlardan birinin de " İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini Hamas Hareketi'nin reddettiği" suçlaması olduğu belirtildi.

"ŞİFA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞININ YÖNETİMİNE BAĞLIDIR"

Açıklamada, bu suçlamaya karşılık, şu ifadeler yer aldı; "Hamas Hareketi, Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değildir. Orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır.

"SÖZ KONUSU YAKIT MİKTARI, JENERATÖRLERİ YARIM SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRMAZ"

Şifa Hastanesi, işgal güçlerinin hastaneye yalnızca 300 litre yakıt verilmesi teklifinin elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan kuşatma altında olanların, sağlık ekiplerinin, bebeklerin çocukların, hastaların acıları ve çektiği işkenceleri hafife almak anlamına geldiğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez. İşgal güçleri, bu teklifle yakıt, su ve ilaç girişini engelleyerek, hastanelere saldırılarını, sağlık personelini öldürmeyi, hastaların hayatını tehlikeye atmayı ve insanlık dışı suçlarını gizleme ve çirkin yüzüne makyaj sürmek gibi ucuz bir reklam kampanyası yürütme çabası içindedir."

YARDIM TALEBİ TEKRAR EDİLDİ

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, hastaneler için Gazze Şeridi'ne yakıtın acil olarak girmesi ve İsrail yönetimi tarafından uluslararası kanunların korkunç ihlallerinin durdurulması talebinin yinelendiği kaydedildi.