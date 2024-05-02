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Hamas'ın kırmızı çizgisi: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur

Hamas'ın kırmızı çizgisi: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur

Hamas'ın kırmızı çizgisi: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
Admin
Admin
02 Mayıs 2024 Perşembe 12:39

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, son ateşkes teklifine ilişkin tutumlarının olumsuz olduğunu belirterek, "Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durdurulur ve Hamas ateş altında müzakere yapmaz" dedi.

Gazze'de kalıcı ateşkes için arabulucular tarafından yürütülen görüşmeler sürüyor. Son ateşkes teklifini kabul etmeyen Hamas, kırmızı çizgisi olarak "Refah operasyonunu" işaret etti.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, arabulucular tarafından sunulan ve İsrail'in de yeşil ışık yaktığı son ateşkes teklifine ilişkin Lübnan medyasına açıklamalarda bulundu. Hamdan, "Son ateşkes teklifine ilişkin tutumumuz olumsuz. Ancak görüşmeler hala devam ediyor" dedi.

"HAMAS ATEŞ ALTINDA MÜZAKERE YAPMAZ"

Hamdan ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine uzun süredir gerçekleştirmesi beklenen kara saldırısını başlatması halinde müzakerelerin durdurulacağını vurgulayarak, "Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durdurulur ve direniş (Hamas), ateş altında müzakere yapmaz" diye konuştu.

Daha sonra Hamas'tan yapılan açıklamada, olumsuz tutumun müzakerelerin durduğu anlamına gelmediği ifade edildi. İsrail medyası, Hamas'ın kendi teklifini sunması planlandığını öne sürdü.

NETANYAHU "KALICI ATEŞKESE" KARŞI

Öte yandan, Hamas saldırıların kalıcı olarak sona ermesini isterken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu talebe karşı çıkıyor. İsrail medyası dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Netanyahu'nun, Hamas'ın 'saldırıların tamamen durdurulması' talebinde ısrarcı olması halinde İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatacağını ve ateşkes anlaşması yapılmayacağını söylediğini aktarmıştı.

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