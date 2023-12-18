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Halil Umut Meler görev aldı mı? İşte Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler

Halil Umut Meler görev aldı mı? İşte Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler

Halil Umut Meler görev aldı mı? İşte Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler
Admin
Admin
18 Aralık 2023 Pazartesi 14:47

Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.

Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.

HALİL UMUT MELER GÖREV ALMADI

Ankaragücü-Rizespor maçında Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saha ortasında saldırıya uğrayan ve maçlara çıkıp çıkmayacağı merek konusu olan Hakem Halil Umut Meler bu hafta görev yapmayacak.

İşte 17. haftada düdük çalacak hakemler;

  • RAMS Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
  • İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
  • Gaziantep FK-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
  • Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
  • Galatasaray-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
  • Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
  • Çaykur Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
  • Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
  • Ankaragücü-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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