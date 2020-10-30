Halil Sezai serbest bırakıldı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.

Halil Sezai serbest bırakıldı

Halil Sezai serbest bırakıldı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai'nin cezası belli oldu.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı.

Dışarıdan kimsenin alınmadığı duruşmada, Halil Sezai’nin avukatları tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE EDİLDİ

Savunmasını yapan Halil Sezai, komşusu olan Hüseyin Meriç’e odunla vurmadığını yineleyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti de Halil Sezai’ye, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verdi.

Bu kararla birlikte Halil Sezai tahliye edildi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 08.30 sıralarında Tuzla'da şüpheli Halil Sezai ile müşteki Hüseyin Meriç arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

İddianamede müşteki Hüseyin Meriç'in ifadesine atfen, Halil Sezai'nin elinde odun ile müştekinin ikamet ettiği konuta girerek, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiği, müştekiye vurduğu, bunun üzerine koşarak evin dışına çıktığı iddia edildi.