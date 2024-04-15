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Hakurk bölgesine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk bölgesine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk bölgesine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi
Admin
Admin
15 Nisan 2024 Pazartesi 12:23

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürerken, Milli Savunma Bakanlığı yeni bir harekata dair bilgileri paylaştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonların son terörist öldürülünceye kadar devam edeceğini duyurdu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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