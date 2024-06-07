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Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız
Admin
Admin
07 Haziran 2024 Cuma 11:10

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyum atanması sonrası bu kararı protesto etmek isteyen bir grup ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. O anlarda DEM Partili bir şahsın kayyum olarak atanan Hakkari Valisi'ni "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" sözleriyle tehdit etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Akış'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanması sonrası kentte patlak veren olaylar devam ediyor.

DEM PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Dün öğlen saatlerinde izinsiz gösteri düzenleyen partililer ile güvenlik güçleri bir kez daha karşı karşıya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislerin üzerine yürürken o esnada bir şahsın sözleri kameralara yansıdı.

"SİZİ BU SOKAKLARDA DOLAŞTIRIRSAK NAMERDİZ"

DEM Partili şahıs kayyum olarak atanan Hakkari Valisi'ne yönelik, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" dedi.

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