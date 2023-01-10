Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kontenjanları belli oldu (İşte hac başvuru tarihleri)

2023 hac başvuru takvimi ve kontenjanları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerini bildirdi. Vatandaşlar sürecin detaylarıyla ilgili Hac ve Umre Genel Müdürlüğü, hac.gov.tr adresinden veya 0850 260 1313 çağrı merkezinden bilgi alabilecek. Öte yandan Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac ücretleri ne kadar?

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği hac kayıtları için tarihler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellendi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.



Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.



Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:



2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası



3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası



4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası