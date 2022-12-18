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Gürcistan'da bir Mağazadan iPhone çalan hırsız Türk mü?

Türkiye'den Gürcistan'a ucuz Iphone almak için giden bir şahıs, girdiği mağazadan Iphone 14 Pro Max çaldı. Mağazadan yapılan açıklamada Türk uyruklu olduğu iddia edilen şahsın kimlik bilgilerini veren kişi bin dolar para ödülü takdim edileceği belirtildi.

Gürcistan'da bir Mağazadan iPhone çalan hırsız Türk mü?
Kamusaati
Kamusaati
18 Aralık 2022 Pazar 19:18

Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye'nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum'da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor.

IPHONE 14 PRO MAX ÇALDI

Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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