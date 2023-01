Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (7 Ocak Cumartesi) Haftalık burç yorumları

7 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 7 Ocak Cumartesi 2023 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

7 Ocak Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

7 Ocak 2023 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; bugün içinde bulunduğun koşullar sürekli değişebilir. Özellikle sabah saatlerinde öfkene hâkim olmakta zorlanabilirsin. İlişkilerini bozacak sözler sarf etmemeye özen göstermelisin. Sosyal medya paylaşımlarında sana atıfta bulunanlar olabilir. Bütün gün sürecek gereksiz tartışmalara girmemek için sakin kalman gerekebilir.



7 Ocak 2023 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; akılcı ve tutarlı davranıyor olmana rağmen bugün şartlarını zorlamaya karar verebilirsin. Ekonomik konularla ilgili planlarını uygulamak ve hesaplarını tutturmakta zorlanabilirsin. Beklediğin kazançların gelmemesi bütçenin açık vermesine neden olabilir.



7 Ocak 2023 Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; sabah saatlerinden itibaren burcunda ilerlemeye başlayan Ay; sana hız ve hareket kazandırmakta. Fakat ilişkilerde ve iş birliklerinde gelişen olaylar hızlı tepkiler vererek bütün bağı koparmana neden olabilir. Karşındakilerin seni kışkırtmasına izin vermemelisin.



7 Ocak 2023 Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; bilinçaltını kurcalayan birçok düşünce moralinin bozulmasına yol açabilir. Gündelik işlerini yerine getirirken ufak tefek sakarlıklar yapabilir veya çevrendekilere nedeni belirsiz bir öfke duyabilirsin. Bugün hem bedensel hem de ruhsal sağlığına özen göstermelisin.



7 Ocak 2023 Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün arkadaş veya mesleki gruplarda oldukça hareketli olabilirsin. İlişki yaşadığın kişiyle tartışmaya girmemeye dikkat etmen gereken bir gün. Öfkelendiğin şeylere tepkini göstermek isterken sözlerin yanlış yerlere gidebilir. Konuları boş yere uzatıp hem kendini hem de çevrendekileri yıpratmamaya özen göstermelisin.



7 Ocak 2023 Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; tek bir işe odaklanmaya çalışmalı, birçok konuyla birden ilgilenirken hata yapma ihtimalini göz önünde bulundurmalısın. Bugün ev içinde yaşayabileceğin kazalara karşı dikkatli davranmalı ve hızlı hareket etmemelisin. Aile içinde fikirsel uyuşmazlıklar ya da işinde bazı gerginlikler gelişebilir.



7 Ocak 2023 Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; yurtdışı, eğitim, medya alanındaki işlerin hız ve hareket kazandığı bir günde olmana rağmen kardeş, komşu ya da kuzenlerle yaşanan tartışmalar kararsız kalmana neden olabilir. Aldığın haberler planlarını değiştirmene ve öfkelenmene yol açabilir. Hızlı araç kullanmamaya özen göstermelisin.



7 Ocak 2023 Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; finansal konularda koşulların her an değişmesi gün içinde her an tetikte olmanı gerektiriyor. Bugün borç isteme ya da verme konusunda dikkatli olmalısın. Zira her an ufak çaplı krizler veya değişkenlikler yaşanabilir. Gelecek paralara güvenerek harcama yapmamalı, bütçeni gereksiz yere zora sokmamalısın.



7 Ocak 2023 Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; sabah saatlerinden itibaren karşıt burcunda hareket etmeye başlayan Ay; kontrolü ele almakta zorlanacağına işaret etmekte. Karşındakilerin sürekli karar değiştirmesi öfkelenip tepki göstermene neden olabilir. Bugün ilişki ve iş birliklerinde kışkırtmalara gelmemeye dikkat etmelisin.



7 Ocak 2023 Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; çalışma ortamında anlaşmalar, yolculuklar ve bilgi akışının öne çıktığı bir günde olmana rağmen koşullar ilerleyememene neden olabilir. Ani hareketlerden kaçınmalı, emin olmadan imza atmamalısın. Tahmin edemeyeceğin kişilerden tepkiler gelebilir. Ne olduğunu anlamadan bir gerginliğin içine düşebilirsin.



7 Ocak 2023 Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; keyif aldığın konularla ilgilenmek isterken bir sürü angaryayla uğraşmak dikkatini dağıtabilir. Belirli gruplarda oldukça aktif olabilir, fikir paylaşımında bulunabilirsin. Arkadaşlarınla gereksiz tartışmalara girmemen gereken bir gün. En doğrusu bugün karar almamalı, ani tepki vermemelisin.



7 Ocak 2023 Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; bugün içinde bulunduğun koşullar harekete geçmene izin vermeyebilir. Evinde vakit geçirip ailenle sohbet etmek isteyebilirsin. İşinde oldukça aktif olacağın bir güne benziyor. Ancak dikkati elden bırakmamaya ve fikir birliğine varamadığın konularda tartışmamaya özen göstermelisin.