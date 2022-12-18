Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (20 Aralık Salı) Haftalık burç yorumları

20 Aralık Salı günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 20 Aralık burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

20 Aralık Salı günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 19 Aralık Pazartesi günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

Yeni haftayı, Jüpiter’in Koç burcuna geçişi ve Oğlak Yeniayı şekillendirecek. Biraz daha rahat nefes alabileceğimiz bu hafta, Merkür retrosu öncesinde halletmemiz gereken işler için değerlendirilebilir.

19 Aralık Pazartesi 06:30 sonrası Ay Akrep burcunda ilerleyecek. İkili ilişkilerde zorlu görünümün olduğu bir gün. Kırıcı konuşmalar, beklentinin karşılanmamasına bağlı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu yüzden ilişkilerde önemli karar almamak ve hırsa yenik düşmemek önemli.

20 Aralık Salı Jüpiter Balık burcundan Koç burcuna geçecek ve 16 Mayıs’a kadar burada ilerleyecek. Bu süreçte Jüpiter, hedeflerimiz konusunda daha girişimci olmamız adına destek verecek. Doğum haritalarımızda Koç burcunun bulunduğu ev konularında özgüvenimiz daha yüksek olacak. Bu alanlarda harekete geçmeye hevesli olacağız. Koçlar, Yaylar ve Aslanlar için fırsatları değerlendirilebilecekleri bir dönem olacak.

21 Aralık Çarşamba sabah saatlerinde daha enerjik olacağız. Yeniay öncesinde kullanmadığımız eşyaları ayıklayabilir, detoks yapabiliriz. Yeniye yer açmak için fazlalıklardan ve olumsuz düşüncelerden kurtulmak için güzel bir gün olacak.

22 Aralık Perşembe, Merkür ve Venüs’ten sonra Güneş de Oğlak burcuna geçecek. Tüm Oğlakların yeni yaşları şimdiden kutlu olsun. Perşembe ilham gerektiren işlerde verimli sonuçlar almak, sosyalleşmek için güzel bir gün. Değişik yatırım fikirleri gündeme gelebilir. Finansal konularda ve ilişkilerde egoyu kontrol altında tutarak karar vermeye dikkat edilmeli.

23 Aralık Cuma ise Oğlak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Başlangıçları ve yeni adımları ifade eden Oğlak Yeniayı, maddi konularda ya da iş hayatıyla ilgili durumlarda bizleri harekete geçirecek. Uranüs ve Venüs etkileşimi bazılarına kariyerde, bazılarına ise aşk hayatında güzel gelişmeler getirecek. Ay sonuna kadar alacağımız kararlarda abartıya kaçmamaya da dikkat etmemiz gerekiyor.

24 Aralık Cumartesi günün ilk yarısında ilgilendiğimiz işlerden verimli sonuçlar alabiliriz.

25 Aralık ise hem ilham gerektiren konularda ilerlemek hem de spritüel konularda çalışma yapmak için uygun. Konuşmalarımız anlayışlı ve yumuşak olurken, merhameti de daha ön planda tutacağız.

19 Aralık haftası yükselen burçlara göre alınacak etkiler şu şekilde:

YÜKSELEN KOÇ

Bu hafta kendinize güveniniz yüksek olacak. İşinizle ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca iddialı konuşmaktan ve kendinizi övmekten uzak durmaya çalışın. Özellikle hafta başında ani çıkışlar zor durumda bırakabilir. Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızdan alacağınız destek size iyi gelebilir.

YÜKSELEN BOĞA

Psikolojik süreçlerde bazı yüzleşmeler yaşayacağınız bu hafta bir türlü bitiremediğiniz, kendinizi kısıtlı hissettiğiniz alanlarda özgürleşmeniz mümkün. Böylelikle üretkenliğiniz de artabilir. Yurt dışı ile ilgili konularda ya da hukuki süreçlerde bazı pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Ticari alanlarda, ileri dönük planlarınıza dair yeni adımlar atabilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER

Hafta başında ikili ilişkilerde beklenmedik gerginliklerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sosyal hayata dair sürpriz harcamalar da gündeme gelebilir. Hayal kırıklığı yaşadığınız planlarınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Sizi engelleyen, sıkan durumları çözümleme şansınız olan bu hafta küslükleri bitirebilirsiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkilerin ön planda olacağı bu haftanın ilk günleri kendinizi sıkışmış hissedebilir ya da gizli saklı durumlar sebebiyle huzursuz olabilirsiniz. Hukuki konularda, evrak işlerinde sorunlu konuları halletme potansiyeliniz yüksek. Sosyal hayat içinde daha aktif olacaksınız.

YÜKSELEN ASLAN

Ticari konularda, eğitim süreçlerinde ve yurt dışı bağlantılı işlerde daha hareketli olacağınız bir dönem başlıyor. Hafta genelinde işinize odaklanıp, güzel fikirler geliştirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla gerginlikler yaşamanız olası. Sağlığınız konusunda da daha dikkatli davranmakta fayda var.

YÜKSELEN BAŞAK

Sizler için güzel olumlu enerjilerin hakim olduğu bu hafta kendinizi, fikirleriniz ön plana çıkarabilirsiniz. Gelir-gider dengelerini tekrardan kurmak isteyeceksiniz. Çocuklarla ilgili harcamalarınız artabilir. Aşk hayatınızda romantizm yaşayıp, birlikte seyahat planları yapabilirsiniz.

YÜKSELEN TERAZİ

Ailevi konuların ön planda olacağı bu hafta ikili ilişkilerde ve ortak yapılan işlerde adaleti sağlamaya odaklanabilirsiniz. Uzun zamandır evinize yapmak istediğiniz harcamayı da bu hafta yapabilirsiniz. Fakat aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Ailede süregelen sağlık sorunları düzelebilir.

YÜKSELEN AKREP

İşinizle ilgili iletişimin yoğun olacağı bu hafta atacağınız adımlarda sabırsız olmamaya özen gösterin. Yakın çevreniz için planda olmayan harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Baş ağrısı ve ellerde, kollarda hassasiyet yaşanabilir. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler gündemde olacak.

YÜKSELEN YAY

Maddi konuların ağırlıklı gündemde olacağı bu hafta keyfi harcamalardan uzak durmaya gayret edin. İkili ilişkilerde, değerinizi sorgulatacak olaylar yaşayabilirsiniz. Abartı tepkiler vermemeye çalışın. Çalışma hayatınızda kazancınızı arttıracak gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK

Yeniayın olumlu etkilerini tüm hafta hissedeceksiniz. Ebeveynlerle çatışmalardan uzak durmaya dikkat edin. Sağlığınızla ilgili hesapta olamayan bir konuyla uğraşabilirsiniz. Çocukların eğitimleriyle ya da aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN KOVA

Sizin dışınızda gelişen olaylarla ilgili kafa yoracağınız bir hafta olacak. Özellikle göz önünde olduğunuz konularda düşmanca yaklaşımlarla karşılaşabilirsiniz. İletişimin ve yakın çevreyle olan ilişkilerin hareketleneceği bir dönem başlıyor. Evinizle ilgili tamamlamak istediğiniz konuları halledebilirsiniz.

YÜKSELEN BALIK

Arkadaşlarınızla ya da gruplar içindeki iletişiminizin kuvvetli olacağı bu hafta yeteneklerinizi ortaya çıkarma konusunda daha istekli davranacaksınız. Sosyal hayatınızla, aile hayatınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. İleri dönük hedeflerinizle ilgili karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışın.