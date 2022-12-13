Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (14 Aralık Çarşamba) Haftalık burç yorumları

14 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 13 Aralık burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

14 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 14 Aralık Çarşamba günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

14 Aralık 2022 Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; bugün büyük bir baskı altında kalabilir herkesin üstüne geldiğini düşünebilirsin. Ailevi değerlerini, kariyer hedeflerini sorgulayabilir, kendini yetersiz veya onaylanmamış hissedebilirsin. Ancak bu durum mücadele etmeni engellemeyecek ve haklının yanında durmaya devam edeceksin.



14 Aralık 2022 Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; yakın ilişkide olduğun kişilerin desteğine büyük ihtiyaç duyacağın bir gündesin. Düşünce ve duygularını rahat ifade edemeyebilir, herkesin sana ne yapman gerektiğini söylediğini düşünebilirsin ancak bir taraftan da zorlukları aşarak üstünde çalıştığın projeleri bitirebilirsin.



14 Aralık 2022 Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; bugün parayla ilgili konularda sıkışabilir, hak ettiğin ödemeyi alamadığını ya da ailenin sana destek olmadığını düşünebilirsin. Harcamalar ve ödemelerle ilgili gelişmeler üstünde baskı ve gerilime neden olabilir. Fakat akrabaların veya çalışma arkadaşların yarımına koşarak seni bu sıkıntıdan kurtarabilir.



14 Aralık 2022 Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; Alınganlığının artacağı, karşındakilerin tavrından rahatsız olacağın bir gündesin. Sevgine ve özverine karşılık bulamadığını, tam aksine herkesin kendi istekleri doğrultusunda üstünde baskı kurduğu düşüneceksin. Sevdiklerin için mücadele ederken kendini yalnız hissedebilirsin.



14 Aralık 2022 Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün duygularınla baş etmekte zorlanabilir, doğru bildiklerinin yanlış olduğunu düşünmeye başlayabilirsin. Ne kadar özverili davransan da suçlamalarla karşı karşıya gelmen içten içe kırgınlıklara yol açabilir. Yine de tepkini dışa vurmadan güçlü durmaya çalışacak ve sorumluluklarını yerine getireceksin.



14 Aralık 2022 Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; sorumluluk bilinciyle hareket edip, görev bildiğin şeyleri yapman, hatta uyarılarda bulunman, sevdiklerin ve dostların tarafından hoş karşılanmayabilir. Özellikle romantik ilişkilerde bir soğuma yaşanabilir ve hayattan keyif almamaya, üstünde baskı hissetmeye başlayabilirsin.



14 Aralık 2022 Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; bugün duyguların çok iniş çıkışlı olabilir ve sana duygusal yük getiren gelişmeler yaşayabilirsin. Aile fertleriyle ilişkilerinde yaşanan sorunlar yeteri kadar sevilmediğini ve kollanmadığını hissetmene neden olabilir. Karşındakilerin senden beklentilerini iyice anlamalı, sonrasında değerlendirme yapmalısın.



14 Aralık 2022 Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; başkalarının ne düşündüğüne fazla takılmamalı, gelen haberlerin ya da sözlerin etkisi altında kalmamaya çalışmalısın. Kardeş, kuzen veya yakın çevrenin baskısı seni bunaltabilir, onları ikna etmekte zorlanabilirsin. Yolculuklar, eğitim ya da sosyal medya paylaşımlarında aksilikler yaşansa da üstesinden gelebileceksin.



14 Aralık 2022 Çarşamba Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; kendini ifade etmekte zorlanacağın ve kazancını gönlüne göre harcayamayacağın bir gündesin. Ailenin ya da sevdiklerinin paraya ihtiyacı olması duygusal bir yük altında kalmana onların derdine çare ararken kendi bütçeni zorlamana neden olabilir. Duygusal iniş çıkışlar krizlere neden olabilir.



14 Aralık 2022 Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; karşındakilerin hâl ve tavırlarını anlamakta zorlanabilir, çocukça davrandıklarını düşünebilirsin. Bugün hedef ve isteklerine odaklanmışken dikkatini dağıtacak hiçbir şeye tahammülün olmayacak ve farkına varmadan sevdiklerini kırabileceksin. Karşındakileri fazla zorlamamalısın.



14 Aralık 2022 Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; çalışma hayatında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Düşmanlarının ya da rakiplerinin tam anlamıyla arkadan kumpas kurduklarını görebilir, yapmadığın şeyler için suçlanabilirsin. Neyse ki üstlerin seni destekliyor ve uzmanlık gerektiren konularda başarılısın ama alınganlık yapıp duygularını işin içine karıştırma.



14 Aralık 2022 Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumu