Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (1 Ocak Pazar) Haftalık burç yorumları

1 Ocak Pazar günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 1 Ocak Pazar 2023 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

1 Ocak Pazar günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 1 Ocak Pazar günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

1 Ocak 2023 Pazar Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; yılın ilk günü özellikle sabah saatlerinde harekete geçmekte zorlanabilir, rehavet içinde olabilirsin. Öğlene doğru eve ve aileye dair sorumluluklar üstünde baskı hissetmene yol açabilir, kendini ifade edemeyebilir veya yorgunluktan dolayı bitkin hissedebilirsin.



1 Ocak 2023 Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; sabah saatlerinde hiçbir şey yapmadan kendini dinleyebilirsin. Ancak sonrasında duygularını ifade edemediğin için planların ertelenebilir, kendini baskı altında hissedebilirsin. Yakın çevrenle ilişkilerinde sorumluluklar üstüne binebilir ya da iletişimin tamamen kopabilir.



1 Ocak 2023 Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; yeni yıla başlarken enerjin iyice düşmüş olabilir bugün artık kolunu kıpırdatacak halin kalmayabilir. Öğle saatlerinde ailenin gelirleriyle ilgili konularda kendini kısıtlanmış hissetmene neden olacak gelişmeler yaşanabilir, becerilerini kullanmakta zorlanabilirsin.



1 Ocak 2023 Pazar Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; son birkaç gün senin için oldukça yorucu ve kontrol dışı geçmiş olabilir. Yarın burcunda gerçekleşecek dolunay öncesi bugün kendini karar almak zorunda hissedebilirsin. Yeni yıla yeni sorumluluklarla girmek yerine yüklerini hafifletmek isteyebilirsin. İlişkilerin seni zorlayabilir.



1 Ocak 2023 Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün senin için en doğrusu zamanını tamamen dinlenmeye ayırmak ve hiçbir konuda adım atmamak olacaktır. Zaten olayları kontrol etmekte zorlandığın bir dönemde olduğundan yeni yıla yaşamını değerlendirmek ve yarın gerçekleşecek dolunay öncesi kararlarını netleştirerek başlamak isteyebilirsin. Sağlığına özen göstermen gerekiyor.



1 Ocak 2023 Pazar Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; yılbaşının yorgunluğunu üstünden atamadan yeni sorumlulukların devreye girmesi üstündeki baskının artmasına neden olabilir. Aldığın kararları uygulamakta ve düzenini kurmakta zorlanabilirsin. İçinde bulunduğun sosyal ve arkadaş gruplarıyla aranda çıkar çatışmaları yaşanabilir.



1 Ocak 2023 Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; güne sakin bir başlangıç yapsan da öğlene doğru tempon yükselebilir. Evinle ya da ailenle ilgilenmen gerektiğinden diğer planlarını iptal etmek zorunda kalabilirsin. Duygularını ifade ederken başkalarının ne düşündüğüne fazla takılman kendini doğru ifade edememene yol açabilir.



1 Ocak 2023 Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; sabah saatlerine yılbaşı kutlamalarına devam ederek ve ihmal ettiğin kişileri arayarak başlayabilirsin. Öğlene doğru ise sosyal medyada ya da yakın çevre ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir. Kararlarını uygulamakta ve verdiğin sözleri tutmakta zorlanabilirsin.



1 Ocak 2023 Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; yeni yıla girerken kendi isteklerinden çok karşındakilerin isteklerine yönelmiş olabilirsin ancak bunu ifade etmeye fırsat bulamadan ailevi ya da duygusal krizler açığa çıkabilir. Günün ilerleyen saatlerde maddi konularda yetersizlik yaşamaya başlayabilirsin.



1 Ocak 2023 Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; daha bir gün öncenin yorgunluğunu üstünden atamadan yakın ilişkide olduğun kişilerin talepleri seni zorlayabilir ve öğle saatlerinde gerilim yaşayabilirsin. Yarın gerçekleşecek dolunay öncesi bazı konularda netleşmen ve duygusal bağının olduğu kişilerle ilişkilerini yeniden düzenlemen gerekebilir.



1 Ocak 2023 Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; yılbaşı gecesi senin için hareketli ve keyifli geçmiş olabilir ancak günün geri kalanında hareket edecek enerjiyi kendinde bulmakta zorlanabilirsin. Bugünü dinlenmeye ve kişisel bakımınla ilgilenmeye ayırabilirsin. Ancak talep etmediğin halde bazı sorumlulukların üstüne kalması gerilime yol açabilir.



1 Ocak 2023 Pazar Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; sabah saatlerinde evi toparlarken bir yandan da aile fertlerinle diyalog halinde olabilirsin. Planlarını bugün dinlenmek üzerine yapmış olsan da öğlene doğru değişen koşullar seni istemediğin şeyleri yapmaya zorlayabilir. Romantik ilişkilerinde soğukluklar yaşanabilir.