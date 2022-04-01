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Gülşen kendini aştı,erotik kıyafeti ile dans etti

Şarkıcı Gülşen kendini aştı!

Gülşen kendini aştı,erotik kıyafeti ile dans etti
Açelya
Açelya
01 Nisan 2022 Cuma 14:30

Şarkıcı Gülşen'in giydiği kıyafetler konuşulurken,bu defa da sahnede yaptığı çılgın dans konuşuluyor.Bir mekanda sahne alan Gülşen erotik transparan kıyafeti ile dans etti, yer yerinden oynadı.Son günlerde isminden sıkça bahsettiren Gülşen'in bu dansı sosyal medya da gündem oldu!

Gülşen sahne kıyafetleri konuşuldukça sınırları daha da zorluyor. İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede külot ve mayo da giymesinler" ya çıkışından sonra Gülşen öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya yıkıldı.

Gülşen bu sefer Cahide'de sahne aldı ve transparan tercih etti. İddialı tarzı sosyal medyayı ise ikiye böldü. Bazı takipçiler "Bu kadarı fazla derken bazıları ise kıyafetinin normal karşıladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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