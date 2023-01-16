Gram Altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 17 Ocak Salı 2023

Büyükşehirlerimiz de bilhassa bundan sonra neredeyse her yolda trafik olmaya başlıyor neredeyse herkes toplu taşıma yerine kendi özel araçlarını kullanıyor. Trafikte yeni hazırlıkların devam etmesi de bu husus beklenilen bir gelişmeydi. Ülkemizde ki sürücüleri ilgilendirmekte olan mühim bir hamle.