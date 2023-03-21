Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 22 Mart Çarşamba 2023

Kuşlar arasında oldukça çok sevilen türler bulunmaktadır. Bu türlerden biriside sülün kuşu olarak bilinmektedir. Sülün kuşu oldukça farklı özelliklere sahiptir. Görünümü ise insanların ilgisini kolayca çekmektedir. Sülün kuşu nedir, nerede yaşar ve ne yer? Bayağı sülün özellikleri hakkında bilgiler nelerdir detayları ile derledik.