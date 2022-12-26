Gizli Numaradan Kim Arıyor? Gizli Numaradan Arayanı Bulma ve Öğrenme 2023 (*#30# #38# #31# KESİN SONUÇ)

Gizli Numaradan kim Arıyor nasıl bulurum?, *#30# #38# #31# özel numara bulma nasıl bulunur, Gizli Numaraları Öğrenmek İçin Savcılık Başvurusu Nasıl Yapılır?, İphone arayan yok numara bulma programı kodu var mı, Vodafone Turkcell özel numara bulma ve 11880 özel numara bulma yöntemlerini, Gizli Numaradan Arayanı Bulma yöntemlerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Özel veya gizli numaradan aranmak herkes için rahatsızlık veren bir durumdur. Özellikle güvensiz siteler ve tanıtım amacı güden firmalar tarafından aranabileceğiniz gibi, tehdit oluşturan ya da sizinle eğlenen kişilerden de gizliden arama alabilirsiniz. Peki ama özel numara bulunabilir mi, bilinmeyen telefon numarasının kime ait olduğu öğrenmek mümkün müdür? tüm gizli numaradan arayanı öğrenme yöntemlerini inceleyelim.

Özel Numaradan Arayanı Bulma ÇÖZÜLDÜ

Özel Numaradan Arayanı Bulma ÇÖZÜLDÜ

Numaranın Kime Ait Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

Gizli Numaradan Arayanı Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Gizli Numara Bulma Uygulaması Var mı?

Gizliden Arayan Özel Numara Nasıl Bulunur, Nereden Öğrenilir?

Turkcell Özel Numara Bulma

Vodafone Özel Numara Bulma

Özel Numara Bulma Türk Telekom

iPhone Arayan Numara Yok Bulma

*#38# Özel Numarayla Arama

*#30# Özel Numara Bulunur mu?

11880 Gizliden Arayanı Bulma

Gizli Numaraları Öğrenmek İçin Savcılık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Numaranızı Gizli Aramaya Kapatın!

Gizli numaradan arayanı bulmak istiyorsanız Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatör kullanıcıları için gizli numaradan arayanı öğrenme yöntemlerini hazırladık. Iphone arayan numara yok bulmak için ne yapmalıyım? diyorsanız 11880 gizliden arayanı bulma, *#30# ve *#38# özel numara arama işlem adımlarını uygulayarak sizi arayan gizli numaraları anında tespit edebilirsiniz. İşte gizli numaradan arayanı bulma ve öğrenme hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!

Numaranın Kime Ait Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

Gizli Numaradan Arayanı Bulma yöntemleri ile sizi arayan telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Arayan gizli numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Cihazınızdan *100# ‘yi tuşlayın ve arama yapın.

‘yi tuşlayın ve arama yapın. Açılacak olan İşlemler menüsünden Bilinmeyen Numaralar Servisi ‘ne tıklayınız.

‘ne tıklayınız. 11842 Bilinmeyen Numaralar servisini aramak ya da “ KIM ” yazıp boşluk bıraktıktan sonra sizi arayan 10 haneli GSM numarasını yazıp 7048’e mesaj atmaktır.

servisini aramak ya da “ ” yazıp boşluk bıraktıktan sonra sizi arayan 10 haneli GSM numarasını yazıp 7048’e mesaj atmaktır. Bu menü üzerinden bilinmeyen numaranın kime ait olduğunu sorgulayabilirsiniz.

Yukarıda ki işlem ve adımlarını uygulayarak, bilmediği ve gizli çağrıların kime ait olduğunu anında tespit etme yöntemleri bulunmaktadır.

Gizli Numaradan Arayanı Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Android Market veya App Store’da bulunan beni kim aramış, gizli numara öğrenme, arayanın kim olduğunu bulma gibi uygulamaların birçoğu rehbere kayıtlı olan numaraları bulabilmektedir. Bu nedenle sizi arayan kişinin numarasını bilmediğiniz taktirde bu tarz uygulamalardan gizli numara sorgulaması yapmanız mümkün olmayacaktır. Gizli numaradan arayanı öğrenmenin Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom aboneleri için farklı farklı yöntemleri bulunmaktadır.

Gizli Numaradan arayanı bulmak ve öğrenmek için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

11842 Bilinmeyen Numaralar servisini aramak veya,

Bilinmeyen Numaralar servisini aramak veya, “KIM” yazıp boşluk bıraktıktan sonra sizi arayan 10 haneli GSM numarasını yazıp 7048’e mesaj atmaktır.

yazıp boşluk bıraktıktan sonra sizi arayan 10 haneli GSM numarasını yazıp mesaj atmaktır. *100# ‘yi tuşlayarak,

‘yi tuşlayarak, 11880 bilinmeyen numaralar servisi

*#30# #38# #31# ile gizli arama yapmak:

*#38# tıklayarak

tıklayarak *#30# tıklayarak numaranızı gizleyerek arama yapabilirsiniz.

Gizli Numara Bulma Uygulaması Var mı?

Arayan numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için Android ve iOS işletim sistemine uyumlu olan APK’lar da mevcuttur. Ayrıca yasal yollara başvuru yaparak gizli numaranın kime ait olduğunu öğrenilmektedir.

Özel numara görüntüleyiciler ve numarayı gizli hale getirme programları şu şekildedir:

UpCall

GPT Numara Sorgulama

TürkContact

Gizli çağrı

Numara Numara Sorgulama & Arayan Kim

Dedektif

Gizli telefon numarasının kime ait olduğunu tespit etmek için sıraladığımız uygulamaları cihazınıza yükleyerek detaylı bilgi alabilir ve özel çağrıların kime ait olduğunu açığa çıkarabilirsiniz.

Gizli bir numaradan aranan ve bu aramadan rahatsızlık duyduğu nedeni ile arayan kişinin kim olduğunu tespit etmek isteyen Turkcell kullanıcıları, tıpkı Vodafone aboneleri gibi yalnızca yasal yollar aracılığı ile arayan kişi bilgilerine ulaşabilmektedir. Turkcell özel numara öğrenme konusunda şu an için herhangi bir hizmet verilmemektedir. Gizli numaradan aranan ve bu durumdan rahatsız olan kişiler öncelikle savcılığa başvurarak şikayet hakkını kullanmalıdır. Bu sayede arayan kimliği kolaylıkla açığa çıkarılmaktadır.

Gizliden Arayan Özel Numara Nasıl Bulunur, Nereden Öğrenilir?

Gizli numaradan arayan kişinin numarası bilindiğinde, numarayı sorgulamak mümkündür. Bu sayede arayanın kim olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Maalesef özel numara sorgulaması yapılamamaktadır. Ancak 11842 Bilinmeyen Numaralar servisini arayarak veya “KIM” yazıp boşluk bıraktıktan sonra sizi arayan 10 haneli GSM numarasını yazıp 7048‘e mesaj atarak bilinmeyen numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Turkcell Özel Numara Bulma

Arayan numarayı görüyorsunuz fakat kime ait olduğunu bilmiyorsanız Turkcell aboneleri için bunun kolay bir yolu bulunmaktadır! Fakat bilinmeyen numaralar servisinden yalnızca Turkcell Rehber’de kayıtlı kişilerin iletişim bilgilerine erişim sağlanmaktadır. İletişim bilgilerinizi Turkcell Servis’e kaydetmek için REHBER AKTIF yazarak 2200’a gönderebilirsiniz. Rehber sistemindeki kaydınızı sorgulamak için REHBER yazıp 2200’a SMS gönderebilirsiniz. Rehber servisine kayıt tamamen ücretsizdir. Turkcell Rehber hizmetinden bilinmeyen numara sahibini öğrenmek için Turkcell numarasını yazarak 2200’a mesaj atabilirsiniz.

Turkcell özel numara bulma örneği şu şekildedir:

5XXXXXXXXX

5XXXXXXXXX KIM

KIM 5XXXXXXXXX

Turkcell özel numara bulma şekillerinde birini yazarak 2200’a kısa mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Merak ettiğiniz ya da numaranın kime ait olduğunu bu sayede hemen öğrenebilirsiniz.

Ayrıca 11832’yi de arayarak arayan kimliği hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Turkcell REHBER üzerinden numara sorgulama ücreti tüm vergiler dahil olmak üzere 4,99 TL’dir. 11832 ile yapacağınız aramaklar ise her dakika için 2,20 TL olarak belirlenmiştir. Diğer operatörlerin ya da sabit hatların ücretlendirmeleri ise operatör tariflerine göre farklılık gösterebilir.

Numaranızı Turkcell Rehber’den çıkarmak istediğinizde ise REHBER IPTAL yazarak 2200’a göndererek iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vodafone Özel Numara Bulma

Vodafone operatörünün aboneleri için Vodafone gizli numara öğrenme ve sorgulama servisi henüz aktif edilmemiştir. Bu sebeple Vodafone hat kullanıyor iseniz gizli numaradan arayanı öğrenmek için savcılığa başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bilinmeyen numaraları tespit etmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Telefonunuzun mesajlar bölümünden KIM yazıp boşluk bırakıp ya da * tuşlayın.

yazıp boşluk bırakıp ya da tuşlayın. Ardından bilinmeyen 10 haneli Vodafone GSM bilgisini yazın 7048 ‘e gönderin.

‘e gönderin. Sizi arayan numaranın kime ait olduğunu böylece öğrenmiş olacaksınız.

Gizliden çağrı almamak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise kendi numaranızı özel çağrılara kapatmaktır. Bunun için telefonunuzun kısa mesaj bölümünden GiZLi AC yazarak 7046’ya mesaj gönderin veya 7046’yı arayarak sekreter menüsünden hattınızı gizli numaralardan aranmasını kapatabilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde Vodafone/özel numara bulma arayışı yerine özelden ve gizliden asla çağrı almamayı tercih edebilirsiniz.

Özel Numara Bulma Türk Telekom

*100# ile: *100# tuşlaması yaparak ulaştığınız *100# menüsünde İşlemler’in içinden Bilinmeyen Numaralar Servisi’ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Türk Telekom özel numara bulma arayışında olan aboneler için, gizli aramaların tespitini yapan bir hizmet bulunmamaktadır. Fakat Türk Telekom bilinmeyen numaralar sorgulama hizmeti üzerinden numaranın kime ait olduğunu hemen öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom özel numara bulma, bilinmeyen numara tespit etme ve arayan özel numara nasıl bulunur Türk Telekom aboneleri için sıraladık:

*100# Hızlı Menüsü

TT MobilWAP

WEB sayfasında yer alan ”İşlemler” menüsü

BenimMenüm sayfası

11811-11855’i arayarak ya da SMS göndererek

Gizli numaraların kime ait olduğunu ücretsiz bir şekilde sorgulayarak iletişim bilgilerinin kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Gizli numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için İOS ve Android telefonlarda farklılık göstermektedir.

iPhone Arayan Numara Yok Bulma

İphone arayan numara yok bulma gibi İOS işletim sistemine ait özel bir program kod yoktur. Sizi gizliden arayan numaraları ancak operatörünüz ile iletişim kurarak bulabilirsiniz. Gizli aramalara telefonunuzu kapatarak bu aranma durumundan kurtulmuş olursunuz. *253# kodunu yazıp araya basarak gizli numaradan aranmayı kapatmış olursunuz.

*#38# Özel Numarayla Arama

Öncelikle *#38# özel numara bulma yöntemi değildir. Gizliden arama yapacak kişiler telefon numarasının başına *#30# #31# veya *#38# tuşlaması yaparak kendi numaralarını gizli hale getirmektedir. Bu teknik ile size düşen aramalar özel ya da gizli şeklinde olmakta ve herhangi bir şekilde iletişim bilgileri görülmemektedir.

*#30# Özel Numara Bulunur mu?

*#38# özel numara bulma konusunda da bahsettiğimiz gibi *#30# özel numara bulma yöntemi de sadece kendi telefon numaranızı gizliye alabileceğiniz bir hizmet sunmaktadır. İnternet üzerinde pek çok gizli numaradan arayanı bulma tekniği verilmiştir fakat bu yolları denediğinizde bir işe yaramadığını ve sonuç vermediğini göreceksiniz.

11880 Gizliden Arayanı Bulma

11880’i tuşlayarak Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, BimCell ve sabit hatlar gibi farklı numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu sorgulayabilir ve anında öğrenebilirsiniz. Peki 118 80 gizli numara bulunur mu? 11880 hizmeti gizli numaralardan çok, bilinen numaraların kime ait olduğunu tespit etmek için geliştirilmiştir. Bu sebeple özelden gelen çağrıların bu hizmet üzerinden tespit edilme ihtimali düşük olacaktır.

118 80 Ücreti Ne Kadar?

118 80 dakika ücreti ne kadar? diye merak edenler için tüm operatörlerin dakika ücreti 4,48 TL olarak belirlenmiş olduğunu söylemek isteriz. Siz de sizi arayan gizli ve bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız 11880 gizliden arayanı bulma yöntemini deneyebilirsiniz.

Gizli Numaraları Öğrenmek İçin Savcılık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sizi arayan gizli numarayı tespit edemediyseniz, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru sürecinizde hukuki temsilciniz yani avukatınız ile görüşerek, dilekçe ile rahatsızlığınızı belirterek adliyeye başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eğer sizi arayan gizli numarayı tespit edemediyseniz ya da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız, bu iş için bir avukat ile görüşebilir veya gizli numara suç duyurusu dilekçe ile avukata başvuru yapmadan direkt adliyeye suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Dilekçenizde rahatsızlığınızı bildirerek, kişinin sizi mağdur ettiğini açıklamanız yeterli olacaktır.

Gizli Numara Suç Duyurusu Örneğiİndir

Numaranızı Gizli Aramaya Kapatın!

Gizli numaradan aranmak istemiyorsanız ve arandığınızda rahatsız oluyorsanız numaranızı gizliye kapatın. Bilinmeyen ya da özelden aranarak rahatsız edilmek istemiyorsanız hattınızı gizli çağrılara kapatabilirsiniz. Tüm operatörlerden telefon numarasını gizli numaralara kapatmak için:

Turkcell kullanıcıları *253# ‘yi tuşlayıp ”YES” butona basarak,

kullanıcıları ‘yi tuşlayıp butona basarak, Türk Telekom aboneleri *253# ‘yi tuşlayarak arama yaparak,

aboneleri ‘yi tuşlayarak arama yaparak, Vodafone operatör sahipleri GiZLi AC yazıp 7046 ‘ya mesaj göndererek,

operatör sahipleri yazıp ‘ya mesaj göndererek, PTTCell aboneleri ise *253#‘ü tuşlayıp arama yaparak, gizli numaralardan gelen çağrıları engellemiş olacaktır.

Telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenme yöntemlerini sürekli olarak uygulamak yerine siz de telefon numaranızı gizli numaraların aramasına kapatarak sorunu kesin olarak çözebilirsiniz.

Özel Numara Bulunabilir mi?

Özel numarayı bulmak için hukuksal yollara başvuru yapmak gerekmektedir.

Özel Numaranın Kime Ait Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

11842 Bilinmeyen Numaralar servisini aramak ya da. “KIM” yazıp boşluk bıraktıktan sonra sizi arayan 10 haneli GSM numarasını yazıp 7048’e mesaj atarak (vodafone) öğrenebilirsiniz.

Fatura Detayından Özel Numara Öğrenilebilir mi?

Tüm operatörlerin, müşterileri için sunduğu bir fatura detaylandırma servisi mevcuttur. Kullanmış olduğunuz operatörün web sayfasına giriş yaparak fatura detayı menüsünden sizi arayan gizli numaranın hangi saatte, tarihte ve kaç kez aradığını görüntüleyebilirsiniz.

Fakat bazı fatura bilgilerinde özel numara kısmında açık iletişim bilgileri yerine sadece ”İNTERNET” yazdığını da görebilirsiniz! Böyle bir durum ile karşılaştığınızda diğer teknikleri uygulayabilirsiniz.