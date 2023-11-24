Gizemli salgın Çin'i esir aldı! Koronadan sonra hastaneler bu kez zatürre benzeri hastalık nedeniyle dolup taştı

Dünya'da 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgının çıktığı Çin'de yıllar sonra endişe yaratan yeni bir salgın paniği yaşanıyor. Zatürre benzeri bir hastalığın git gide yayıldığını belirten yetkililer, "Çok yüksek ateş var ve akciğerlerinde nodül oluşuyor" uyarısında bulundu. Salgın nedeniyle hastanelerin dolup taştığı ülkeden servis edilen görüntülerde çocuklarının yanında endişeyle bekleyen ebeveynler ve bekleme odalarındaki yoğunluk gözler önüne serildi.

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının çıktığı Çin'de yıllar sonra endişe yaratan yeni bir salgın paniği yaşanıyor. Son dönemde Çin'de özellikle çocuklar arasında ortaya çıkan zatürre salgını büyük bir endişe yaratıyor.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ GÜNDEM OLDU

Covid-19'un ilk çıktığı dönemlerde şeffaf verilerini paylaşmayarak Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Çin'de bazı kentlerde görülen vaka sayısındaki artış gündem oldu. Çin'de yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarında ve yerel medyada yer alan fotoğraf ve videolarda ülkedeki hastanelerde yığılma olduğu ve çok sayıda çocuğun da hastanede perişan olduğu görülüyor.

HASTANELERDE İZDİHAM YAŞANIYOR

Fotoğraf ve videolarda çocuklarının yanında endişeyle bekleyen ebeveynler ve bekleme odalarındaki yoğunluk gözler önüne seriliyor. Çin'de yetkililer zatürre benzeri bir hastalığın yayıldığını söylerken, "Dikkatli olunması gerekiyor fakat paniğe gerek yok" dedi.

"ÇOK AMA ÇOK HASTA VAR"

Koronavirüsü ilk tespit eden ProMed isimli küresel salgın hastalık izleme sistemi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Pekin'deki ve diğer hastanelerdeki çocuk hastanelerinde büyük bir yoğunluk yaşandığı belirtildi. ProMed'e konuşan Bay W. isimli bir Pekinli, "Çok ama çok hasta var. Hastalar öksürmüyor ve belirti göstermiyor. Çok yüksek ateş var ve akciğerlerinde nodül oluşuyor" dedi.

OKULLAR KAPATILDI

Ekim ayında China Daily isimli Çin merkezli medya kuruluşu çocuklarda solunum yolu rahatsızlığına sebep olan bir zatürre türünde artış görüldüğünü aktarmıştı. China Daily'e konuşan doktor Zhou Huixia, "Bu hastalık 2015'ten beri yayılıyordu ve 2019'da en yüksek seviyeye ulaştı. Fakat Covid-19 ile başlayan maske kullanımı ve sosyal mesafe ile bu sayı azaltıldı" dedi. Öte yandan sosyal medyada ve uluslararası medyada yer alan haberlerde salgının özellikle okullarda patlak verdiği ve bazı öğretmenlerin de hastalandığı kaydedildi. Bazı okulların kapatıldığı belirtilirken salgının çıkış noktası ise henüz bilinmiyor.

"BU KADAR HIZLI YAYILMASI OLAĞANDIŞI"

ProMed tarafından yayınlanan bilgi notunda ise, "Teşhis edilemeyen bir solunum yolu rahatsızlığıyla ilgili salgına dair haberler geliyor. Salgının ne zaman başladığı belli değil ve bu kadar çok çocuğun bu kadar hızlı hasta olması olağandışı" denildi.