Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla tarımsal üretime desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığını, üretimde kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını ifade etti. Bakan Nebati, üreticinin, çiftçinin daha fazla destekçisi olacaklarını, tarımsal destek ödemelerinde gelir vergisi kesintisinin son bulduğunu belirtti.

Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulduğunu belirterek, "Bu ödemeler üzerinden daha önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin red ve iadesi mümkün hale getirildi.



TARIMSAL DESTEĞE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI



Basit usulde tespit olunan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettiği kazançları gelir vergisinden istisna edildi.



Esnaf ve küçük ölçekli iş sahibi mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları için yıllık beyanname vermelerine, diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde ise bu kazançlarını beyannameye dâhil etmemelerine imkân sağlandı" dedi.



TARIMSAL SULAMADA KDV İNDİRİMİ



Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini anımsattı.



Bakan Nebati, bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını belirterek, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağını vurguladı.



FİYATA YANSIMAYA YAKIN TAKİP



Gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal üretimi desteklemek için tarım destekleri 25.6 milyar liradan 29 milyar liraya çıkarıldı.



Gübre fiyatlarında indirim yapıldı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Nebati, hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını kaydetti.



NEBATİ: ÇALIŞMA VE ANALİZLER YAPILIYOR



Bakan Nebati, önergede, "Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının elde edilmesi, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılması, vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefleri çerçevesinde çalışma ve analizler yapılmaktadır" dedi.