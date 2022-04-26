Gezi Parkı davası kararının ardından eylem yaptılar

Gezi Parkı davasında çıkan kararların ardından Taksim'de protesto gösterisi düzenledi. Eylemciler, "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları attı.

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Kavala ile birlikte yargılanan Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de 18'er yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme kararının ardından eylem düzenlediler

Kararın ardından bugün Taksim'de eylem düzenlendi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde saat 19.00'da başlayan eylemde mahkemenin verdiği karar protesto edildi.

Bir araya gelen çok sayıda kişi, "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları attı.

Ayrıca Taksim'de eyleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.

Ankara'daki protestoda HDP'li ve CHP'li vekiller yan yana

Öte yandan Ankara'da da protesto gösterisi düzenlendi.

Ankara'daki eylemde ise, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün katıldığı görüldü.