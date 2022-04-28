Gelecek Partisi, seçime kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı

Bir yandan emekli ve memur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken bir yandan da Temmuz zammı ve uygulanacak düzenlemeler hakkında açıklamalar geliyor. Yaklaşık 2 ay sonra 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusu netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir" diyerek bunların adım adım kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. İlk önemli detaylar 1 Mayıs'ta gelecek.