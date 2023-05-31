Gelecek Partisi milletvekilleri CHP’ye istifa dilekçelerini verdi: Kayıtlarını yaptırdılar

CHP listelerinden seçilen Gelecek Partili milletvekilleri TBMM'de kayıtlarını yaptırdı. Gelecek Partili Selçuk Özdağ ise, “Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz” dedi.

Türkiye, iki defa sandık başına giderek geleceğini oyladı.

Çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi.

Meclis'te de çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu.

Hal böyle olunca muhalefet seçimlerden istediği sonucu alamadı.

CHP ve İyi Parti'de iç hesaplaşma başlarken, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti kendi adına seçimden kazançlı çıktı.

Belirlediği milletvekili adaylarını CHP listelerinden seçime sokan partiler, Meclis'te temsil hakkı kazandı.

Gelecek Partisi, CHP sayesinde 10 vekil soktu

Bu partilerden biri de Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'ydi.

Gelecek Partisi CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili soktu.

CHP'ye oy olarak bir faydası olmadığı gibi bir de 10 tane vekil çıkaran Gelecek Partisi'ne CHP'lilerin tepkisi sert oldu.

Özellikle parti tabanı küçük ortakların CHP'yi kullandığı görüşünü savundu.

Davutoğlu'nun paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı

Yaşananların ardından Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından 14 Mayıs sonrası bir paylaşım yaptı.

Davutoğlu, çıkardıkları milletvekillerini paylaştığı görselde, "Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu kısa süre sonra CHP'lilerin tepkileri üzerine paylaşımını sildi.

"10 milletvekili arkadaş olarak CHP’ye istifa dilekçelerimizi verdik"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de sonuçlanmasının ardından milletvekilleri TBMM'de kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor.

Son olarak CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.”

Öte yandan CHP sıralarından Deva 15, Gelecek ve SP de 10’ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.