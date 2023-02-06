Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu

Depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te 957 ihbar yapılırken, kent genelinde 531 göçük oluştuğu belirtildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
Kamusaati
Kamusaati
06 Şubat 2023 Pazartesi 13:07

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Anadolu'nun büyük bir bölümünde hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu.

Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda yıkım ve göçük olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kimi depremzedeler enkazdan çıkarılırken, AFAD'ın son aktarımına göre 76 kişi öldü, 440 kişi ise yaralandı.

Depremin en fazla hissedildiği bölgelerden biri de Gaziantep oldu.

Nurdağı ilçesinde 6.6 ve İslahiye ilçesinde ise 6.5 büyüklüğünde artçılar yaşandı.

"531 göçük söz konusu"

Bölgeden son durum hakkında bilgi veren Vali Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Deprem sonrası Hatay ile Reyhanlı arasındaki yolda meydana gelen göçükler
Deprem sonrası Hatay ile Reyhanlı arasındaki yolda meydana gelen göçükler
0
Kahramanmaraş'ta büyük DEPREM: 7.4'lük sarsıntı birçok ilde hissedildi
Kahramanmaraş'ta büyük DEPREM: 7.4'lük sarsıntı birçok ilde hissedildi
0
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne mesaj: Erbakan'ın yeri Cumhur İttifakı'nın yanıdır
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne mesaj: Erbakan'ın yeri Cumhur İttifakı'nın yanıdır
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.